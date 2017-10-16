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(Görüntülü Haber) İstanbul ve Sakarya'da çaldıkları 22 otomobille yakalandılar 2

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA Emniyet Müdürlüğü, İstanbul ve Sakarya'da çaldıkları otomobillerin şaşi numaralarını değiştirerek, satan çeteye operasyon düzenledi

16 Ekim 2017 17:57

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA Emniyet Müdürlüğü, İstanbul ve Sakarya\'da çaldıkları otomobillerin şaşi numaralarını değiştirerek, satan çeteye operasyon düzenledi. Çalınan 22 araç ele geçirilirken, 16 kişi gözaltına alındı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Sakarya\'da yaşanan birçok oto hırsızlığı olayını organize suç örgütünün gerçekleştirdiğini tespit etti. Polis, oto hırsızlığı örgütü üyelerinin yerlerini tek tek tespit ederek, iki ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Çaldıkları araçların şasi numaralarını değiştirip, satan şüphelilere yönelik çok sayıda adrese yapılan baskında 16 kişi, yakalandı. Operasyonda çalıntı 22 araç, ele geçirildi. Yapılan aramalarda şaşi numaralarının değiştirilmesi için kullanılan numaratörler, tescil belgeleri, sahte plakalar, araç parçaları ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından hırsızlık suçundan sabıkaları bulunan 16 kişi, adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik - Türkiye-Sakarya -

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