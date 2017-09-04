(Görüntülü Haber) İstanbul Otogarı'nda bayram dönüşü yoğunluğu

15 Temmuz Demokrasi Otogarı\'nda otobüslerin giriş noktasında zaman zaman yoğunluk yaşanıyor... Özel araçlarla giriş yapılan noktada isi trafik kilit.. İhsan YALÇIN / İstanbul DHA Kurban Bayramı tatilini bitirenlerin İstanbul\'a dönüşü başladı. Esenler\'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı\'nda zaman zaman otobüslerin giriş noktasında yoğunluk yaşanıyor. Özel araçların giriş yaptığı bölümde ise uzun araç kuyrukları oluşmuş durumda. Bu noktada trafik kilit... Otogar Bağlantı Yolu Aksaray istikametinde yolcu kapma yarışına giren taksiciler ve burada yolcu indiren otobüsler nedeniyle, Zeytinburnu yönünden gelen sürücüler, otogar mevkinde 4 şeritli yolun sadece 1 şeridi kullanılabiliyor. OTOGAR GİRİŞ ÇIKIŞINDA KONTROL NOKTALARI KURULDU Polis de otogarda sıkı önlem almış durumda. Otogarın giriş-çıkışına kontrol noktaları kuruldu. Denetim gerçekleştiren polisler şüpheli gördükleri kişi ve araçlarda arama yapıyor.