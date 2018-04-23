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(Görüntülü Haber) İstanbul 27,4 dereceyi gördü (Ek)

Gülseli KENARLI - Hasan YILDIRIM - Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da bugün sıcaklıklar hissedilir şekilde arttı

23 Nisan 2018 19:52

Gülseli KENARLI - Hasan YILDIRIM - Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL\'da bugün sıcaklıklar hissedilir şekilde arttı. Çekmeköy\'de saat 15.00 sıralarında hava sıcaklığı 27,4\'e ulaştı. Silivri\'de aynı dakikalarda sıcaklık 27,1 olarak ölçüldü. Eyüp ise 26,3 dereceyi gördü. 23 Nisan\'ın resmi tatil olmasından da yararlanan İstanbullular soluğu sahillerde ve yeşillik alanlarda aldı. Yeşilköy sahiline akın eden İstanbullular sıcak havanın tadını çıkardı. Bazıları ailesiyle piknik yapıp, uçurtma uçururken, bazıları da yürüyüş yaptı, bisiklete bindi ve kitap okudu. DENİZE GİRDİLER Sıcak havayı fırsat bilen birkaç kişinin denize girdiği de görüldü. Denize girenler havanın çok sıcak olduğunu belirtti. Sıcak havadan yakınan bir genç ise kıyafetleriyle denize atladı. Uçurtma uçurup, sahilde oynayan çocuklar ise güneşin tadını çıkardı. Taksim\'e gelen çocuklar parklarda eğlenirken, büyükler de Gezi Parkı\'ndaki ağaçların altında dinlendi. Taksim İstiklal Caddesi\'nde de güneşten korunmak isteyenler gölgeden yürümeyi tercih etti. Turistler ise şemsiyeleri ile gezdi. Meydandaki güvercinler havuzlardan su içerek serinledi.

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