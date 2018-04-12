(Görüntülü Haber) İş'le Buluşmalar'ın 42'ncisi Adana'da yapıldı

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- TÜRKİYE İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, gündemdeki kredi yapılandırmalarıyla ilgili, \"Bu, gereğinin üzerinde olumsuz manada bir ilişkilendirmeye konu edilmemeli\" dedi. Türkiye İş Bankası İş\'le Buluşmalar Adana Toplantısı, Sheraton Oteli\'nde yapıldı. \'Dijital Ekosistem ve Sürdürülebilir Rekabet\' temasıyla 42\'ncisi Adana\'da gerçekleştirilen toplantıya, Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ile iş ve sanayi dünyası temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdi. \'ZORLUĞA RAĞMEN BÜYÜDÜ\' Toplantının açılışında katılımcılara seslenen Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, döviz kurlarının hayal bile edilemeyecek seviyelere geldiğini söyledi. Küresel ekonomiyle ilgili belirsizliklerin bulunduğunu anlatan Bali, \"Ekonomik ve siyasi anlamda bu kadar zorluğa rağmen Türkiye, geçen yıl yüzde 7,4 gibi hiç beklenmeyen derecede önemli bir büyüme performansı gösterdi. Bu büyüme performansı ile 2017 yılında G-20 ülkeleri arasında ilk sırada, OECD ve AB ülkeleri arasında da ikinci sırada yer aldı\" diye konuştu. \'FIRSATÇILIK YAPMA DÖNEMİ DEĞİL\' Bazı zorlukların ve sıkıntıların olduğunu ancak çözmek için çalıştıklarını vurgulayan Adnan Bali, şöyle konuştu: \"Lider kuruluşların sorumlulukları da böyle dönemlerde belli olur. İyi konjonktürler ayırt edici değildir. Esas olan zaten zorluğun yönetilmesidir. O bakımdan hepimize sorumluluklar düşüyor. Ekonomide yaşanan sıkıntıların neden olduğu bazı kırılganlıklar olsa da güçlü bankacılık sistemi sayesinde ortaya çıkan problemli vakaları yönetme kabiliyetine sahibiz. Bankacılık sistemi olarak öngörülemeyen vakaları şu ana kadar başarıyla yönettik, bundan sonra da yönetmeye devam edeceğiz. Burada basına da yansıyan bazı kredi yapılandırma haberleriyle ilgili konuşmak istiyorum. Bu, gereğinin üzerinde olumsuz manada bir ilişkilendirmeye konu edilmemeli. Bunlar bankacılıkta, finans dünyasında karşılaşılmayan hadiseler değil, olağan durumlardır. Nakit akışlarıyla kredi arasındaki ilişkinin öngörülen veya öngörülemeyen nedenlerle bozulduğu, farklılaştığı durumlarda ona göre ayarlar verilir, ona göre yapılandırmalar yapılır. Bunlar çok daha farklı noktalara çekilecek düzeyde gereğinin üzerinde anlamlandırılmamalı. Biz bankacılar olarak, geçmiş dönemden çıkardığımız tecrübe ve ders ile mümkün olduğu kadar yapıcı yaklaşımlarla çözümcü olmak durumundayız. Bunu da sürdüreceğiz. Fakat diğer taraftan reel sektörde de belli başlı sermaye gruplarımız, en az bankalar kadar ellerini taşın altına koymalıdır. Bu dönem fırsatçılık yapma dönemi değildir. İhtiyacı olanla olmayanı vakalar bazında ayırt ederek, kaynak tahsisini bozacak şekilde taleplerde, girişimlerde bulunmamalıyız.\" PANEL DE YAPILDI Kürsüye gelen GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Canan M. Özsoy ise \'Dijitalleşme ve İnovasyonda Harekete Geçme Zamanı\' konulu sunum yaptı. Toplantı kapsamında, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ\'ın yönetiminde İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran, Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu ve Dünya Gazetesi Yazarı Dr. Rüştü Bozkurt\'un konuşmacı olarak yer aldığı bir panel gerçekleştirildi. Sunumların ardından konuşmacılar, panele katılanların yönelttikleri soruları yanıtladı.