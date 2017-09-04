(Görüntülü Haber) İslahiye'de tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 25 yaralı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP’in İslahiye İlçesi’nde, üzüm hasadında dönen tarım işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2\'si ağır 25 kişi yaralandı. Kaza, öğleden sonra İslahiye-Hatay karayolunun 18\'inci kilometresinde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan Ali Günay yönetimindeki 27 SH 860 plakalı traktör, Yeşilyurt Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, üzüm hasadından Boğaziçi Mahallesi\'ne dönen tarım işçileri Neslihan Armut, Ahmet Genç, Ayşe Dinler, Ruken Ayşe Kahraman, İrfan Doğan, Meryem Zengin, Günay Doğan, Gülizar Şengül, Elif Sena Zengin, Firdevs Kuş, Sevda Genç, Onur Kuş, Ali Üyer ile Suriye uyruklu Besil Mustafa, Hasan Şeyho, Doğan Hacı, Fatma Hacı ve Nesrin Hacı ile ismi öğrenilemeyen 7 kişi yaralandı. Yaralı işçiler ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından İslahiye ve Kırıkhan Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. İslahiye Devlet Hastanesi acil servisinde ilk tedavisi yapılan yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi Gaziantep\'e sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan traktör sürücü Ali Günay ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.