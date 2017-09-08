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(Görüntülü Haber) İslahiye'de ormanlık alanda yangın

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiyenin 1 saat süren çalışmayla söndürüldü

08 Eylül 2017 14:05

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesi\'nde, ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiyenin 1 saat süren çalışmayla söndürüldü. Hürriyet Mahallesi\'nin Kurtini Tepesi\'nde bulunan ormanlık alanda, sabah erken saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, İslahiye Orman İşletme Şefliği ile belediye itfaiye ekipleri müdahale etti. 2 arasöz, 2 itfaiye ve 15 kişilik ekiple 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü. 1 dönüm ormanlık alandaki örtü alanı yanarken küçük çaplı meşe ağaçları da zarar gördü.

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