(Görüntülü Haber) İslahiye'de ormanlık alanda yangın

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesi\'nde, ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiyenin 1 saat süren çalışmayla söndürüldü. Hürriyet Mahallesi\'nin Kurtini Tepesi\'nde bulunan ormanlık alanda, sabah erken saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, İslahiye Orman İşletme Şefliği ile belediye itfaiye ekipleri müdahale etti. 2 arasöz, 2 itfaiye ve 15 kişilik ekiple 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü. 1 dönüm ormanlık alandaki örtü alanı yanarken küçük çaplı meşe ağaçları da zarar gördü.