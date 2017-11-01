(Görüntülü Haber) Islahiye'de kedi kurtarma operasyonu

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesi\'nde, bir alışveriş merkezinin sundurmasında mahsur kalan kedi kendisini kurtarmak için gelen itfaiye erlerinde korkup aşağıya atladı. Çamlıca Mahallesi\'nde bulunan bir alışveriş merkezinin sundurmasında 2 gündür mahsur kalan kediyi görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri sac olan sundurmaya çıkmak için çalışma başlattı. Bu sırada mahsur kalan kedi ise korkarak sundurmadan atlayarak bölgeden uzaklaştı.