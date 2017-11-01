T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Islahiye'de kedi kurtarma operasyonu

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, bir alışveriş merkezinin sundurmasında mahsur kalan kedi kendisini kurtarmak için gelen itfaiye erlerinde korkup aşağıya atladı

01 Kasım 2017 18:58

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesi\'nde, bir alışveriş merkezinin sundurmasında mahsur kalan kedi kendisini kurtarmak için gelen itfaiye erlerinde korkup aşağıya atladı. Çamlıca Mahallesi\'nde bulunan bir alışveriş merkezinin sundurmasında 2 gündür mahsur kalan kediyi görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri sac olan sundurmaya çıkmak için çalışma başlattı. Bu sırada mahsur kalan kedi ise korkarak sundurmadan atlayarak bölgeden uzaklaştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KadirGAZİANTEPMahallesiBu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24