(Görüntülü Haber) İskenderun'da ücretsiz balık- ekmek izdihamı

Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN (Hatay), (DHA) - HATAY\'ın İskenderun İlçesi\'nde belediye tarafından kent merkezine yaptırılan balık pazarının açılışında ücretsiz dağıtılan balık- ekmek, izdihama neden oldu. İskenderun Belediyesi Balık Semt Pazarı\'nın açılış törenine İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, AK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, İlçe Belediye Başkanı Seyfi Dingil, İskenderun Sınırlı Sorumlu Balık Satış Tesis Kooperatif Başkanı Ayhan Onaylı, balıkçı esnafı ile ilçe sakinleri katıldı. İskenderun Belediye Başkan Seyfi Dingil, yeni balıkçı semt pazarının, modern görünümü ve hijyenik yapısıyla vatandaşların hizmete sunduklarını söyledi. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek balıkçı pazarının açılışı yapıldı. Açılışa özel esnaf tarafından yapılan balık- ekmek ikramı, yoğun ilgi nedeniyle izdihama döndü. Ücretsiz dağıtılan balık- ekmekten almak isteyenler birbirini ezdi. Milletvekili Orhan Karasayar ve Belediye Başkanı Seyfi Dingil ile balıkçılar, kalabalıktakileri sakinleştirmeye çalıştı.