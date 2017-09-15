(Görüntülü Haber) İşitme cihazı çalınan Ersen, artık duyabilecek

Canan ALTINTAŞ- Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)-DİYARBAKIR\'da, parkta oynarken işitme cihazı çalınan Ersen Kaya\'ya, Vali Hasan Basri Güzeloğlu \'nun talimatı ile 18 bin lira değerinde olan işitme cihazı alındı. Vali Yardımcısı Tuğba Koşal\'ın da hazır bulunduğu ortamda Ersen\'in kulağına takıldı. Cihazın takılması ile Ersen Kaya, yaklaşık bir ay sonra yeniden sesleri duyabildi. Merkez Bağlar İlçesi\'nde ikamet eden ve yaklaşık 1 ay önce önce annesiyle gittiği parkta biyonik kulak olarak ifade edilen implant cihazı çalınan 4 buçuk yaşındaki Ersen Kaya ile ilgili haberlerin televizyon ve gazetelerde yayımlanması üzerine Diyarbakır Valiliği devreye girmişti. Vali Hasan Basri Güzeloğlu\'nun talimatı ile alınan 18 bin lira değerindeki işitme cihazı, Aile ve Sosyal Politikalardan sorumlu Vali Yardımcısı Tuğba Koşal tarafından aileye ulaştırıldı. Anne Nezahat ve Baba Adnan Kaya\'yı ziyaret eden Vali Yardımcısı Koşal, yaklaşık 1 aydır duyma sorunu yaşayan Ersen Kaya\'nın ihtiyacı olan biyonik işitme cihazının doktor gözetiminde Ersen\'e takılmasını sağladı. Ersen ve kız kardeşine çeşitli oyuncaklarda hediye eden Vali Yardımcısı Tuğba Koşal, \"Benzer olan tüm çocuklara devlet olarak hassasiyetimizi göstermekteyiz. Ersen\'nin bundan sonraki eğitim hayatında da başarılar dileğimi ailesine iletiyorum. Her zaman yanlarında olduğumu belirtmek isterim, devletimiz sürekli yanlarında olacaktır. Sayın Valimin verdiği talimatla bizde hemen gereğini yerine getirdik. Ailesini mutlu etmek ve Ersen\'in bundan sonraki eğitim hayatına devam etmesini sağlayabilmek bizler adına da mutluluk vericidir\" dedi. Anne Nezahat Kaya ise \"Şuan çok mutluyuz, oğlum eğitimine devam edecek sağlığına kavuşacak. Herkese çok teşekkür ederiz. Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Daima yanımızdaydı\" dedi.