(Görüntülü Haber) Isıtma sistemi devreye sokulmayan okulda soğukta ders

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da bu yıl hizmete giren Şehit Abdulkadir Oğuz Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nde eğitim gören öğrenciler, ısınma sorunun yaşandığı okulun sınıflarında derste mont, kaban ve seccadeye sarılarak ısınmaya çalışıyor. Hava sıcaklığının 5 dereceye kadar düştüğü kentte Buhara Mahallesi\'nde bulunan Şehit Abdulkadir Oğuz Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında açıldı. Bu yıl hizmete giren ancak birçok eksikliği tamamlanmadan eğitime açıldığı belirtilen 600 öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğü okulun ısıtma sisteminin son kontrolleri yapılıp devreye alınmadığı için öğrenciler, soğuk sınıflarda ders işliyor. Öğrenciler sınıflarda ısınmak için mont, kaban, seccade ve bereyle oturuyor. Yine okulun kantin ihalesi yapılmadığı için yiyecek ve içecek ihtiyacını karışlamakta güçlük çeken öğrenciler, okul çıkışı saatlerinde ise oldukça tehlikeli olan Şanlıurfa-Gaziantep yolu üzerinde bariyerlerden atlayarak karşıya geçmeye çalışıyor. Dönem başından beri yaşadıkları sıkıntıların giderilmediğine tepki gösteren bir grup öğrenci, okul çıkışında ısınmak için güneşli olan yolun yamacında toplanarak yetkililere seslendi. Öğrenciler, her gün tehlikeli olan bu yolda bir arkadaşlarının ölümüne şahit olduklarını, bunun için üst veya alt geçit yapılmasını istedi. İsmini vermek istemeyen bir öğrenci, \"Bizler yetkililerden yardım bekliyoruz. Aralık ayında olmamız nedeniyle halen okulumuzun ısınma problemi çözülmedi. Defalarca okul idaresi ve Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileriyle konuştuk, hep bizi oyaladılar. Bu yüzden birçok arkadaşımız hastalandığı için okula gelemiyor. Uzun süredir bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Böyle giderse hiçbir öğrenci okula gelmeyecek. Havanın çok soğuk olduğu bu günlerde sınıflarda durulmuyor. Yine 600 öğrencinin eğitim gördüğü bu okulda bir kantin bile yok. Bir an önce bu sorunlarımızın çözülmesini istiyoruz\" dedi. Okul idarecileri ise, ısınma problemi için görüşmelerin yapıldığı ve sorunun en kısa zamanda giderileceğini ifade etti.