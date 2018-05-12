(Görüntülü Haber) İşadamını intihara sürüklediği öne sürülen çeteye operasyon



İbrahim MAŞE MERSİN, (DHA) Mersin\'de inşaat şirketinin sahibini intihara sürüklenmesine neden olduğu öne sürülen tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 2\'si, tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen 8 Aralık\'ta Hantaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Kayhan Kurt\'un intiharına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında H.G., S.E., Ş.Ş., T.O., H.K., Z.K. ve A.A.\'yı gözaltına aldı. Hantaş İnşaat\'ın şirket yöneticilerinin borçlandırılarak şirkete ait taşınmazları devralıp, şirket sahibini tehdit ve alıkonulmak suretiyle şirket devrini karşılıksız olarak yapmak istediği ileri sürülen 7 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kayhan Kurt\'un bu nedenle bunalıma girip intiharına neden olduğu değerlendirilen şüphelilerden H.G. ve S.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.