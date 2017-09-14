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(Görüntülü Haber) İş yerinde kullandığı elektriği kendi üretiyor

Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA DHA)) KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde elektrikçi Rüstem Baykal, iş yerinde kullandığı elektriği, güneş enerjisinden ürettiği 'mobil solar' adını verdiği sistemle karşılıyor

14 Eylül 2017 14:19

Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA DHA)) KONYA\'nın Ereğli İlçesi\'nde elektrikçi Rüstem Baykal, iş yerinde kullandığı elektriği, güneş enerjisinden ürettiği \'mobil solar\' adını verdiği sistemle karşılıyor. Ereğli İlçesi\'nde oturan elektrikçi Rüstem Baykal, iş yerinde tükettiği enerjiyi karşılamak için paneller vasıtasıyla elektrik üretebilen güneş enerjisi sistemi yaptı. Baykal, 2 bin 700 liraya mal ettiği \'Mobil Solar\' adını verdiği sistemle iş yerindeki televizyon, bilgisayar, klima ve ışıkları çalıştırabiliyor. Mobil projesini elektriksiz olan arazi şartlarında çalışanların işini kolaylaştırmak için gerçekleştirdiğini belirten Baykal, Mobil solar adını verdiğim güneş enerji sistemi, saatte 200 vat, günde 2 kilovat elektrik üretiyor. Bu da işyerimde tüketeceğim elektriği karşılıyor. Ek güneş enerjisi paneli ve rüzgar gülü ilave ederek gece- gündüz ve kış mevsiminde elektrik üretmesini sağlayacağım. Bu da rahatlıkla bir evin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek. Ayrıca karavanda yaşayanlar ve arazi şartlarında çalışanlarda mobil sistem olduğu için bunu rahatlıkla kullanabilecek. dedi.

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