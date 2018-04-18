(Görüntülü Haber) İş dünyasının liderleri İZÜ'de gençlerle buluştu

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Sabahattin Zaim Üniversitesi\'nde Genç İş Liderleri Zirvesi düzenlendi. Bu yıl 2’nci kez düzenlenen zirvede pazarlama ve iş dünyasının önemli isimleri bir araya geldi. Zirveye, Yıldız Holding, Albayrak Holding, Biz Cevahir Holding, Türk Hava Yolları ve Türk Telekom şirketleri adına üst düzey yöneticiler katıldı. Öğrencileri başarı örnekleri ve dünya markalarının üst yöneticileri ile buluşturduklarını belirten İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, zirve ile ilgili olarak şunları söyledi: \"Katılımcılar burada öğrencilerin geleceğe daha iyi hazırlanması, özgüvenlerinin artması ve \'Ben de başarabilirim\' diyerek, yerli ve milli markaların global bir oyuncu olmalarına dair serüvenlerini öğrencilerimizle paylaşıyorlar. İZÜ olarak iyi bir eğitimin yanı sıra küresel markalarımızla, endüstriyle, sanayi ile işbirliği içinde hem öğretim görevlilerimizi hem öğrencilerimizi hayatın içinde bir eğitim ile donatmaya çalışıyoruz. Gelecekte çok başarılı iş adamlarının üniversitemizden çıkacağını düşünüyorum.\" GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ AKTARILDI İZÜ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Albayrak Holding CEO\'su Ömer Bolat zirvenin gençlere önemli bir vizyon kattığını belirtti ve şunları söyledi: \"İZÜ Genç Liderler Kulübü her yıl bu zirveyi düzenliyor. İş dünyasındaki genç liderleri öğrencilerle buluşturma ve tecrübe paylaşımı amaçlı yapılan bir program bu. Yılda 1 kere düzenleniyor. Giderek kurumsallaştı. Bugünkü toplantıda Türkiye\'nin en büyük marka kuruluşlarından THY, Türk Telekom, Yıldız Holding, Ülker, Biz Cevahir Holding ve Albayrak Holding\'in yöneticileri, yönetim kurulu üyeleri konuşmalar yapacaklar. Hem kendi iş tecrübelerini gençlerle paylaşacaklar, hem de bu amaçla gençleri, öğrencilerimizi girişimciliğe teşvik etme, yönlendirme, onlara, girişimciliğin önemini aktarma amaçlı konuşmalar olacak.\" BU YILIN TEMASI \'MARKALAŞMAK\' Bu yılki zirvenin temasının \"Markalaşmak\" olduğunu belirten Bolat, sözlerine şöyle devam etti: \"Biliyoruz ki markalaşmak suretiyle ancak katma değeri yüksek ürünler üreterek, ihraç ederek ekonomimizi daha da güçlendirmemiz mümkün. İşte gençlere 20\'li yaşların başından itibaren Türkiye\'de markalaşmanın ve girişimciliğin güçlü bir ekonomi meydana getirmek için olmazsa olmaz gerekler olduğunu vurgulamaya çalışacağız. Bu program geçmişte de başarı ile yapıldı. Amacımız üniversite olarak genç girişimcilerin sayısının artmasına katkıda bulunmak.\" \"GENÇLERLE BULUŞMAK ÇİFT YÖNLÜ BİR ÖĞRENİM\" İZÜ\'ye kendilerini öğrenciler ile buluşturdukları için teşekkür ettiklerini söyleyen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker \"Gençlerle buluşmak çift yönlü bir öğrenim aslında. Biz gençlerle hayat tecrübelerimizi paylaşırken, gençlerden de çok şey öğreniyoruz ve istifade ediyoruz\" dedi. \"GENÇLİK DÖNEMİNDE EĞİTİME ÖNEM VERİLMELİ\" Hayatın erken yaşlarında insanların bazı şeyleri anlamakta güçlük çektiğini belirten Ali Ülker, sözlerine şöyle devam etti: \"Aslında hayatın gelecek dönemi de çok kolay değil. Herkes rekabet içinde ve Türkiye\'nin atılımı da malum. Artık dünya pazarlarına, dünya ülkelerine açılıyoruz. Gençlerimizin buna hazır olmaları lazım. Yoğun bir rekabet içine girecekler ve dünyadaki liderler ile yarışacaklar. Dolayısıyla bu gençlik döneminde eğitime önem versinler. Hayata çok farklı yönlerle bakmaya ve değişik perspektiften bakmayı öğrensinler. Kendilerini geliştirsinler. Mutlaka 1\'den fazla yabancı lisan öğrensinler. Okusunlar, okusunlar, çalışsınlar ve geleceğe hazırlasınlar kendilerini. Bu arada kendilerine bakmayı, düzenli bir hayat kurmayı, doğru beslenmeyi, dengeli beslenmeye özen göstersinler.\" Etkinliği düzenleyen öğrenci kulübü Business Society Kulüpler Birliği Başkanı ve İZÜ İşletme Bölümü öğrencisi Muhammet Talha Tokgöz de etkinliğin amacının öğrencileri girişimcilik alanında bilgilendirmek olduğunu söylerken, İZÜ Business Society Başkanı Muhammet Fırat Polat, iş dünyasına etkinlik yapmayı istediklerini belirtti ve \"Öğrenciler etkinlikte markalaşma süreçlerini, şirketlerin büyüme süreçlerini görecekler. \'Şirketler nasıl doğuyor? Nasıl büyüyorlar? Krizleri nasıl yönetiyorlar?\' gibi sorulara yanıt bulacaklar\" dedi.