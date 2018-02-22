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(Görüntülü Haber) IPA heyeti, Nizip'te Suriyelileri ziyaret etti

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- ULUSLARARASI Pediatri Kurumu (IPA) Başkanı Prof

22 Şubat 2018 19:38

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- ULUSLARARASI Pediatri Kurumu (IPA) Başkanı Prof. Dr. Errol Aldeen, beraberindeki heyetle Gaziantep\'in Nizip ilçesindeki konteyner kentte kalan Suriyelileri ziyaret etti. IPA Başkanı Prof. Dr. Errol Aldeen, IPA İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. William Kenan, IPA Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu, Türkiye Milli Pediatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Aysun Bideci ve Türkiye Milli Pediatri Derneği İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu ile birlikte Nizip\'te Suriyeli sığınmacıların bulunduğu konteyner kenti ziyaret etti. AFAD İl Müdürü Sinan Atakan tarafından karşılanan heyete, tesisteki çalışmalarla ilgili bilgilendirme yapıldı. Konteyner kentteki eğitim alanları ve sosyal tesisleri gezen heyet, anaokulu öğrencilerinin seslendirdiği şarkıları dinleyip, Suriyelilerle sohbet etti. Prof.Dr. Errol Aldeen, Türkiye’nin Suriyeli sığınmacılara yönelik hizmetlere hayran kaldıklarını ifade ederek, şunları söyledi: \"Başka ülkede yaşayan ama çok mutlu yaşayan çocukları görmek beni çok mutlu ve memnun etti. Burada verilen hizmetlerden çok etkilendim. Çünkü burası sosyal aktivite yönünde üst düzeyde dizayn edilmiş bir kamp. Burası ve burada bu insanlara verilen hizmetler daha önce gezdiğim hiçbir yere benzemiyor. Türkiye bu konuda çok ciddi bir hizmet veriyor. Türkiye anne ve babaları ile birlikte kendilerine sığınan buradaki çocuklara çok iyi bir yaşam hakkı vermiş. Bu gerçekten çok önemli ve çok güzel bir çalışma. Bunu gezerek yerinde gördüm ve öğrendim. Türkiye mülteciler ve çocukları konusunda yapmış oldukları hizmetlerle dünyada eşi benzeri olmayan bir modeli sunuyor. Bu modelin ve yapılan bu hizmetlerin tüm ülkeler tarafından örnek alınmasını diliyorum.\"

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