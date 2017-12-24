T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) İntihar eden kızın görüntüleri ortaya çıktı

Zafer KUMRU/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da yüzlerce insanın mağduriyetine yol açan Karadayı Konutları inşaatinin 12'nci katından atlayarak intihar eden Nazlıcan G

24 Aralık 2017 18:16

Zafer KUMRU/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da yüzlerce insanın mağduriyetine yol açan Karadayı Konutları inşaatinin 12\'nci katından atlayarak intihar eden Nazlıcan G.\'nin (15) atlama görüntüleri ortaya çıktı. 2 ay içerisinde 2 genç insanın intihar ettiği binaya çözüm bulunması için yetkililerin harekete geçmesi istendi. Merkez Palandöken ilçesindeki Yenişehir semtinde, 2013 yılında temeli atılan 2 bin 100 konutluk projesi hazırlayan müteahhit Ahmet Metin Karadayı, inşaata başlamadan dairelerin bir bölümünü sattı. İmar İskan eski konutlarında oturanların evlerini 2012\'de yıkarak karşılığında daire sözü veren Karadayı\'nın inşaatı, ruhsat ve projesi olmadığı gerekçesiyle şimdiki Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Sekmen tarafından durduruldu. Yüzlerce kişinin mağdur olduğu inşaat projesinde Karadayı mağdurları, sık sık eylem yaptı. Bazı mağdurlar ise intihara teşebbüt etti. İş adamı Ahmet Metin Karadayı, başka inşaat projeleri nedeniyle \'dolandırıcılık\' suçundan 386 yıl hapis cezası alınca cezaevine girdi. Büyük bölümü tamamlanan New City konutları inşaati ise yıllardırdır atıl durumda bekliyor. İnşaat halinde bırakılan ve akıbetinin ne olacağı belli olmayan binalar madde bağımlıları ve intihar etmek isteyenlerin mekanı haline geldi. İlk olarak geçen 27 Ekim\'de Uğur Sezer U. (16), arkadaşı ile içki içtiği inşaatın 8\'inci katından annesini arayıp, helallik istedikten sonra atlayarak intihar etti. Arkadaşının atlamasının ardından intihara kalkışan M.L. (15) ise polis tarafından ikna edildi. Pasinler ilçesindeki Teknik Meslek Lisesi öğrencisi Nazlıcan G. de geçen 21 Aralık\'ta kız arkadaşı İ.A.\'ya \'Hakkınızı helal edin ben intihar ediyorum\' yazılı not bırakıp, inşaat halindeki aynı binanın 12\'nci katından atlayarak intihar etti. İntihar olayı ile ilgili soruşturma başlatılırken, Nazlıcan G.\'nin atlama görüntüleri cep telefonu ile kaydedildi. İki genç insanın aynı inşaatten atlayarak hayatlarını kaybetmesi vatandaşların tepkisine neden oldu. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapanlar, inşaatların yıkılmasını istedi. Çok sayıda kişi \"Bu binalar önce yüzlerce insanın canını yaktı. Şimdi gençlerin canını alıyor. Yıllardır yarım bırakılmış inşaatlara bir çözüm bulunsun. Yıkılmazsa veya önlem alınmazsa can yakmaya devam edecek\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Zafer KUMRU ERZURUM DHA ERZURUMKaradayı KonutlarıNazlıcanMerkez PalandökenYenişehirAhmet Metin KaradayıKaradayıBelediye Başkanı AK Partili Mehmet SekmenYüzlerceBazıBüyükNew CityEkim Uğur SezerArkadaşının

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24