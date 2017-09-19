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(Görüntülü Haber) İnternet üzerinden dolandırıcılığa tutuklama

Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA) - ADIYAMAN'da, bilgilerine ulaştığı kişinin banka hesabından bir başkasının hesabına para aktaran şüpheli tutuklandı

19 Eylül 2017 21:50

Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA) - ADIYAMAN\'da, bilgilerine ulaştığı kişinin banka hesabından bir başkasının hesabına para aktaran şüpheli tutuklandı. Polise başvuran Hasan S., banka hesabından 8 bin 200 liranın internet üzerinden çekildiğini ve başka bir hesaba yatırıldığını belirterek şikayetçi oldu. Şikayet ardından çalışma başlatan Siber suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hasan S.\'nin banka hesabındaki paranın Sedat B. tarafından farklı hesaba aktarıldığını saptadı. Evine düzenlenen baskında gözaltına alınan Sedat B., sorgu ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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