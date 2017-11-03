(Görüntülü Haber) İnternet üzerinden buluştular, gasp ettiler

Çağlar ÖZTÜRK ADANA,(DHA) ADANA\'da, 19 yaşındaki Tanış Ş. ile kardeşi 17 yaşındaki S.Ş., internet üzerinden kendilerini kadın olarak tanıtıp buluştukları, 29 yaşındaki Mustafa K.,\'nın başında şişe kırıp, bıçak çekerek gasp etti. Olay, 31 Ekim\'de merkez Seyhan İlçesi\'ne bağlı Emek Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, özel bir firmada çalışan Mustafa K.\'ya kendilerini kadın olarak tanıtan Tanış Ş., ile S.Ş randevulaşarak bir apartman boşluğunda buluştu. Bu sırada Mustafa K., karşısında iki erkeği görünce korkup gitmek istedi. Bu sırada kardeşler adamın başına şişeyle vurup kol saatini, bin 200 lira parasını ve 2 cep telefonunun aldı. Olayın ardından yaralanan Mustafa K., Adana Şehir Hastanesi\'ne giderek tedavi oldu. Yaralı adamın şikayetçi olması üzerine polis zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Kısa sürede yakalanan kardeşler, sorgusunda, Ders vermek istedik, amacımız korkutmaktı dedi. İşlemlerin ardından 2 kardeş sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.