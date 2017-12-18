(Görüntülü Haber) İngiliz Ellen ile Evrim'in aşkı Erciyes'te zirve yaptı

ERCİYES\'TE SONLANAN BİR AŞK HİKAYESİ Oktay ENSARİ - KAYSERİ,DHA) İNGİLİZ içmimar Ellen Dunkason (21) ile Kayserili dağcı-kayakçı ve Üniversite son sınıf öğrencisi Evrim Ünal arasında internet üzerinden başlayan1 yıllık aşk, Erciyes dağında meşaleli,alevli,havai fişekli ve şampanyalı bir geceyle bembeyaz karlar üzerinde mutluluğa dönüştü. Türk genci Evrim, İngiliz Ellen\'e aşkını, renkli görüntüler arasında evlilik teklif edip, yüzük takarak noktaladı. 2016 yılında internette tanışan Hacette Üniversitesi İngilizce Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencisi Kayserili Evrim Ünal, İngiliz kızı Ellen Dunkason\'a tutkunu olduğu Erciyes dağında evlenme teklif etti. Kısa sürede arkadaşlıkları aşka dönüşen Evrim ve Ellen hayatlarında ki bu önemli kararı Erciyes dağının 2 bin 100 metredeki Tekir yaylasında kendilerini ilgiyle izleyen yerli ve yabancı turistlerin arasında ilan ettiler. Evrim Ünal, aralarındaki yazışmalar sonrası Ellen\'i,2 kez Türkiye\'ye çağırarak, Erciyes dağında ağırladı. Kayserili genç, ateş bacayı sarınca bu kez İngilis sevgilisini, babası mühendis Ray ve annesi Lynn\'ı Kayseri\'ye davet ederek annesi Nuray Karakaya ile tanıştırdı. Dunkason ailesi Kayseri\'de bir hafta kaldıktan sonra dönüş hazırlığına geçerken Evrim Ünal, çok küçük yaşlardan beri hem zirvesine çıktığı hem de vadilerinde snowboard yaptığı Erciyes dağına olan tutkusu yüzünden evlilik teklifini de Erciyes\'te yapmanın çok daha anlamlı olacağını düşündüğü için sürpriz bir proğram yaptı. Sonra, Erciyes Dağında 2bin 100 metre irtifadaki Tekir yaylasında ve kendi spor kulübü olan Arlbergspor kulübü tesisleri önünde renkli bir evlilik teklifinin hazırlıklarını tamamladı. Metal, çok büyük harflerle dağa ,İngilizce \'Will u marry me\' yazan ve harflerin ateşlenmesiyle bütün dağda görünen evlenme teklifi yazısının önüne damat adayı Evrim Ünal ,snowboardla kayarak geldi. Sonra İngiliz kızın parmağına yüzük takarak, evlilik teklif etti. Birlikteliklerini patlatıkları şampanya ile kutlayan Evrim Ünal ve Ellen bu mutluluklarını aileleri ve yakın dostları ile birlikte paylaştılar. İngiltere\'den ilk kez Kayseri\'ye gelen Ellen ve ailesi de bu mutlu tablo karşısında mutluluk gözyaşlarını tutamadı. Anne Nuray Karakaya Sevginin aşkın sınır tanımadığının en güzel kanıtı olan değerli oğlum ve sevgili Ellen\'e ömür boyu mutluluklar diliyorum. Düğünlerini de dağda, sporcusu olduğu Alberg kulübünde yapacağız dedi