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(Görüntülü Haber) İnegöl'de döşemecide korkutan yangın

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde mobilya döşeme malzemesi satan bir işyerinde çıkan yangında, maddi zarar meydana geldi

14 Ekim 2017 01:57

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA\'nın İnegöl İlçesi\'nde mobilya döşeme malzemesi satan bir işyerinde çıkan yangında, maddi zarar meydana geldi. 

Mahmudiye Mahallesi 6. Mobilya Sokak\'ta, mobilya döşeme malzemesi satan Vefa E.\'ye ait işyerinde, bugün akşam saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler, işyerini sardı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 25 itfaiye erinin 6 itfaiye aracıyla müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alınabildi. Polisin çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı yangını söndürme çalışmalarını çevre esnaf ve vatandaşlar, korkulu gözlerle izledi.

Büyük çapta maddi zarara neden olan yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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