(Görüntülü Haber) İneğe çarpan iki otomobilden biri takla attı: 3 yaralı

Yurdaer ÖZTÜRK/MENGEN (Bolu), (DHA) - BOLU’nun Mengen İlçesi’nde yola çıkan ineğe çarpan 2 otomobilden 1\'i takla attı. Kazada 3 kişi yaralanırken, inek de telef oldu. Kaza, saat 20.00 sıralarında Yeniçağa- Mengen karayolunda meydana geldi. Mengen yönüne giden Şahin Dedeoğlu yönetimindeki 14 KP 665 plakalı otomobil, yola çıkan ineğe çarptı. Bu sırada arkadan gelen Aydın Kasapoğlu yönetimindeki 67 DC 211 plakalı otomobil de savrulan ineğe çarpıp takla attı. Kazada, Aydın Kasapoğlu ve eşi Mürvet Kasapoğlu ile diğer araç sürücüsü Şahin Dedeoğlu yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Sahibine ulaşılamayan inek ise telef oldu.