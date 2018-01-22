(Görüntülü Haber) İki katlı binanın çatısına otağ kuruldu

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde, Ülkü Ocakları tarafından çeşitli faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla kiralanan iki katlı binanın çatısına 80 metrekarelik keçi kılından otağ yapıldı. Sandıklı Ülkü Ocakları Başkanı Ali Eren, bina ve otağ ile Türk kültürünü yaşatmaya çalışacaklarını söyledi. Sandıklı Ülkü Ocakları tarafından gençlere yönelik eğitim faaliyetleriyle sanatsal ve kültürel faaliyetleri yürütmek amacıyla Ece Mahallesi Okul Sokak\'ta 20 yıllığına iki katlı bina kiralandı. Yaklaşık 6 aylık çalışma kapsamında, atıl durumdaki binada tadilat yapıldı. Binanın dış cephesine, Sandıklı Ülkü Ocakları Başkanı Ali Eren tarafından \'Ergenekon Destanı\'nı anlatan rölyef, Selçuklu simgesi olan çift başlı kartal ve Osmanlı tuğrasının rölyefleri yapıldı. Binanın çatı katını da değerlendirmek amacıyla 80 metrekarelik otağ kuruldu. TÜRK KÜLTÜRÜNE UYGUN DİZAYN EDİLDİ Aydın\'ın Nazilli ilçesinde, özel ustalar tarafından keçi kılından dokunan otağ, 2 günlük çalışmanın ardından çatıya profil demirlerle yerleştirildi. Otağın içine yaz- kış kullanılması için yalıtım da yapıldı. Otağın içiyse eski Türk kültürüne uygun \'şark köşesi\' ile dekore edilecek. Binanın yakın zamanda açılması planlanırken, otağa da Türk bayrağı asılacak. \'EĞİTİM, SANAT VE KÜLTÜR FAALİYETLERİNİ YÜRÜTECEĞİZ\' Sandıklı Ülkü Ocakları Başkanı Eren, merkeze \'Şehit İbrahim Türkeş ve Şehit Yaşar Özlem Eğitim Kültür Otağı\' adı verileceğini söyledi. Eren, \"Bu binada ve otağımızda Ülkü Ocaklarımızın eğitim, sanat ve kültür faaliyetlerini yürüteceğiz. Bunun için dizayn ettik. Otağımızın bulunduğu bölge, yaklaşık 80 metrekarelik bir alan. Sandıklılı gençlerimize, öğrencilerimize ücretsiz ders kursları, bunun yanında sanat kursları, spor kursları verilecek. Aynı zamanda değerli ağabeylerimiz gelip, burada sohbet edecek\" dedi. \'TÜRK KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMAYA ÇALIŞACAĞIZ\' Bina ve otağ ile Türk kültürünü yaşatmaya çalışacaklarını kaydeden Ali Eren, \"Otağı da Türk kültürüne göre dizayn ederek, gençlerimize, çocuklarımıza Orta Asya\'ya kadar atıfta bulunacağız. Sosyal bilgiler öğretmenlerimiz, okullardan gelip, otağ ve Türklerin eski yaşantısını anlatacak. Sayın Genel Başkanımız Olcay Kılavuz\'un söylediği gibi kitap okuyan bir nesil yetiştirmeye çalışacağız. Emeğimiz bu yönde. Allah razı olsun, Sandıklılı hayırsever halkımızdan, dostlarımızdan, gönüldaşlarımızdan. Onların destekleriyle güzel bir çalışma ortaya koyduk. Binanın girişinde Ergenekon\'dan çıkışı anlatan bir figürümüz var. Heykel çalışmamız. Bu da benim çalışmam. Selçuklu kartalı, Selçuklu yıldızı ve Osmanlı tuğrası ve binamızın çatısında otağımız var. Otağımızı Türk bayrağı ile taçlandıracağız. İnşallah güzel çalışmalar yaparak Sandıklı\'da gençlerimizi ileriye bir adım daha taşıyacağız\" diye konuştu.