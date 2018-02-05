T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) İki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı

Burhan CEYHAN/İNCİRLİOVA (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan ve yakınlarının da katıldığı silahlı kavgada 3 kişi, av tüfeğiyle yaralandı

05 Şubat 2018 00:35

Burhan CEYHAN/İNCİRLİOVA (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın İncirliova ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan ve yakınlarının da katıldığı silahlı kavgada 3 kişi, av tüfeğiyle yaralandı.

Onur Ç. (24) ve Bekir B. (27), iddiaya göre, saat 15.00 sıralarında, aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen Emrah A.\'nın (25) Hürriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi\'ndeki evinin önüne geldi. İki arkadaş, seslendiği Emrah A.\'dan dışarı çıkmasını istedi. Bunun üzerine, taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşürken, tarafların yakınlarının da katılmasıyla kavga büyüdü. Silahların da kullanıldığı kavgada, Onur Ç., Bekir B. ve Emrah A., pompalı tüfekle açılan ateş sonucu çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralılardan Onur Ç. ve Bekir B., Aydın Devlet Hastanesi\'ne, Emrah A. ise Aydın Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede, boş 9 av tüfeği kartuşu bulundu. Olay yerinde bulunan pompalı tüfek ile tabancaya da incelenmek üzere el koyuldu.

Soruşturma başlatan polis, kavganın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için de çalışma başlattı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Burhan CEYHANİNCİRLİOVA Aydın DHAAYDINOnurBekirEmrahHürriyet MahallesiMayıs CaddesiBununTartışmaSilahlarınYaralılardan OnurAydın Devlet Hastanesi EmrahAydın Atatürk Devlet HastanesiYaralılarınPolisinOlay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24