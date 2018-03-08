(Görüntülü Haber) İki genç kızın kıl payı ölümden döndüğü an

* Sultanbeyli\'de otomobilinin kontrolünü kaybeden sürücü korku dolu anlar yaşattı. * İki genç kız otomobille duvar arasında kalmaktan son anda kurtuldu. * O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İstanbul DHA Sultanbeyli\'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırımda yürüyen iki genç kıza çarptı. Otomobil ile duvar arasında kalmaktan son anda kurtulan genç kızlardan biri, bacağından yaralandı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kaza Sultanbeyli Hamidiye Mahallesi\'nde önceki akşam saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Adı öğrenilemeyen 55-60 yaşlarındaki sürücü, park halinde olan otomobiliyle hareket etti. Sürücü, karşı yöne geçerek sokağa girmek istedi. Bu sırada gelen minibüse çarpmamak için kaçarken otomobilin kontrolünün kaybetti. Otomobil önce bulunduğu yöndeki kaldırıma, ardından karşı yöndeki kaldırıma çıktı. Otomobil kaldırımda yürüyen iki genç kıza çarptı. Otomobil ile duvar arasında kalmaktan kıl payı kurtulan genç kızlardan biri bacağından yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, bacağından yaralanan genç kızı ambulansla hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, sürücüyü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.