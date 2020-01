(Görüntülü Haber) İHBARLI SAHTE PLAKA YÜZÜNDEN SENDİKA EĞİTİMİNİN YAŞAMI KABUSA DÖNDÜ

Haber-Kamera Nezir GÜNEŞMARDİN,(DHA)MARDİN\'de, yaşayan Sendika eğitmeni Memduh Öztürk\'ün yaşamı, emniyet kayıtlarında sahte ikiz plaka nedeniyle kabusa döndü. Araç plakasının emniyet kayıtlarında bombalı eylemde kullanılacağı ihbarı yapılan Öztürk, gittiği her yernde kontrol noktalarına durdurularak sorguya maruz kaldığını söyledi. Öztürk, 20 gündür ciddi anlamda sıkıntı yaşıyorum. Bir arama noktasında plakamın ikiz plakasının var olduğunu ve bunun sahte plakasının bir arabada takılı olduğu bunun da eylem aracı olarak güvenlik güçlerinin kayıtlarında geçtiğini öğrendiğimde şok oldum. Ertesi gün Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği\'ne plakamın değişikliği ile ilgili bir dilekçe verdim. Maalesef plaka değiştirmeme müsaade edilmedi. 20 gündür günde en az 4-5 arama noktasına takılıyorum. Bu noktalarda yarım saat ile 1.5 saat arasında bekletiliyorumdedi. Kızıltepe ilçesinde yaşayan ve Belediye-İş sendikasında eğitmen olarak görev yapan Memduh Öztürk\'ün yaşamı, 14 Aralık 2017 tarihinde bir kontrol noktasında durdurulması ile değişti. Kontrol noktasında kendisine, aracının sahte ikiz plakası olduğunu ve bunun bombalı bir eylemde kullanılacağı ihbarı bulunduğu söylenen Memduh Öztürk, bir gün sonra Kızıltepe Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği\'ne plakasının değiştirilmesi için dilekçe verdi. Ancak başvurusu kabul edilmeyen Öztürk\'ün yaşamı bundan sonra adeta kabusa döndü. Geçtiği her arama noktasında ve her yerleşim alanının giriş çıkışlarındaki mobeselerin ikazı ile güvenlik güçleri tarafından durdurulduğunu söyleyen Öztürk, 20 gündür ciddi anlamda sıkıntı yaşıyorum. Maalesef plaka değiştirmeme müsaade edilmedi. 20 gündür günde en az 4-5 arama noktasına takılıyorum. Bu noktalarda yarım saat ile 1.5 saat arasında bekletiliyorumdedi. Kendisinin sendikacı olduğunu hatırlatan ve taşeron yasasından dolayı yoğun bir süreç geçirdiklerini anlatan Memduh Öztürk, konuşmasını şöyle sürdürdrü ŞEHİR\'DEN ÇIKAMIYORUM, YOLDA KONTROL NOKTALARINI ARIYORUM İşçilerin yanında olmam, onların sorunlarına çözüm bulmam ve onlara yardımcı olmam gerekirken Mardin dışında hiçbir yere çıkamıyorum. Plakada bu sıkıntı olunca bir yere adım atamaz duruma geldim. Artık hiçbir yere gidemiyorum. Bu konuda çok ciddi anlamda mağduriyet yaşıyorum. Dolayısıyla bu mağduriyetim çalışan arkadaşlara da yansıyor. Onlara yeterli derecede yardımcı olamıyorum gitmek istediğimiz yere gidemiyorum. En basiti bir haftadır Şırnak\'a gitmem lazım Şırnak\'la Mardin arasında en az 20 tane arama noktası var. Bugün çıksam ancak yarın yetişirim o da sağlıklı bir şekilde gidebilirsem. Yaşadığım durumdan dolayı psikolojim bozuldu. Yarın bir noktayı fark edemediğim de bir arama noktasına dalgınlığıma denk gelip fark edemediğim zaman hayatı tehlikem de söz konusu. Artık psikolojimiz de bozuldu yol boyu arkama, önüme, sağa sola bakıyorum. Hani bir yerde bir arama noktası olurda göremesem, kaçırırsam arkamdan ateş açılmasın diye sürekli etrafımı kontrol etmek zorunda kalıyorum. Bu de dikkatimin dağılmasına neden oluyor. Gerçekten de sıkıntı yaşıyorum. O yüzden özellikle yetkililerden rica ediyorum. Lütfen ya bu plakayı değiştirmeme müsaade etsinler veyahut geçici plaka gibi bir çözüm bulsunlar. Sahte plaka bir türlü yakalanmıyor ama her gittiğim arama noktasında günde en az 5 kez durduruluyorum. Konu ile ilgili yetkililere verdiği dilekçeyi gösteren Öztürk, Her gün arama noktalarında tutanaklar tutuluyor ve bu tutanaklarda bir anda olmuyor. Yetkili birimlerden bilgileri alınıyor ve bu bilgiler ışığında bu tutanaklar tutuluyor. Hepsinde de GBT sorgulamasından sonra herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı için serbest bırakıyorum. Mesela geçen gün Derik Belediyesinde çalışan arkadaşlara yardımcı olmak için Derik ilçesine gitmiştim, oradan Mazıdağı\'na oradan da Mardin\'e geldim. Tam 5 arama noktasında en az 5 saat bekledim ve bu da gününün yarısına denk geliyordiye konuştu.