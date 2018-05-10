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(Görüntülü Haber) İESÜ Festivali öncesi başarılı öğrencilere ödülleri verildi

İSTANBUL, (DHA)-İstanbul  Esenyurt Üniversitesi?nde bu sene 5'incisi düzenlenen (İESU) bahar şenlikleri bugün  başladı

10 Mayıs 2018 20:00

İSTANBUL, (DHA)-İstanbul  Esenyurt Üniversitesi?nde bu sene 5\'incisi düzenlenen (İESU) bahar şenlikleri bugün  başladı. Esenyurt Belediyesi?nin katkılarıyla organize edilen festival öncesi çeşitli dallarda düzenlenen müsabakalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri dağıtıldı.
Ödül törenine Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Esenyurt İlçe Kaymakamı Ekrem İnce, AK Part İlçe Başkanı Yasir Çelik, Esenyurt Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Özyurt, Esenyurt sakinleri ile Esenyurt Üniversitesi öğrencileri katıldı.
Törende  ilk ödül,  Aşçılık öğrencilerine Esenyurt İlçe Kaymakamı Ekrem İnce tarafından takdim edildi. Ekrem İnce öğrencilere başarılar dileyerek birde  konuşma yaptı. 
 Üniversitelerarası futbolda bu sene İstanbul Esenyurt Üniversitesi?ni 2. Ligden 1. Lige taşıyan Futbol Takımı\'na ise plaketlerini Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe verdi. Alatepe?de öğrencilere plaketlerini dağıtmadan önce bir konuşma yaptı.
Robot Team yarışmasında dereceye giren robot takımına ise ödülleri İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Özyurt tarafından verildi. 
Okçuluk Müsabakaları\'nda 3\'üncülük elde eden Münevver Çoban?a plaketi Ak Parti Esenyurt İlçe Başkanı Yasir Çelik tarafından takdim edildi. Ve son olarak Halı Saha Turnuvası 1\'incisi öğrencilere de ödülleri İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kültür Müdürü Hüseyin Yaşar tarafından verildi. 
?ESENYURT İLÇESİ?NİN TANITIMINI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİMİZ YAPACAK?
Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, ? Yaklaşık 8 bin öğrencimiz var yüksek lisans öğrencileriyle beraber, bunlar şimdi bir yerlerde çalışmaya başlayacaklar. Esenyurt artı anlamda \'en?leri fazla olan , konum itibariyla havaalanına yakınlığı , iki otobanın arasında olması, iki gölün ve iki denizin arasında olması, Avrupa Yakasını baz alırsanız ortada bir ilçe. İnsanların ulaşımı da kolay bu anlamda tercih edilen bir üniversite. Bizde belediye olarak elimizden gelen desteği veriyoruz. Buradan insanların mezun olup bir yerlere gitmeleri lazım. Diğer taraftan ilçemizin var olan kaynaklarımızın tanıtımını da bu öğrencilerimiz ve eğitmenlerimiz sağlayacaklar. İmajımızı yüksek tutmak istiyoruz. En yüksek nüfusa sahip ilçesiyiz İstanbul?un, bunun nüfusa dönüşmesini de biz üniversitemiz üzerinden sağlamayı hedefliyoruz? diye konuştu. 
Ödül töreninin ardından Festival kutlamaları başladı. Finaller öncesi öğrencilerinin stres atması için düzenlenen İESU Fest?te çeşitli konserler düzenlendi. Festivalde Rodeo, Sumo, Kareoke ve Canlı Langırt etkinlikleri de yer alıyor. 

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