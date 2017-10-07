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(Görüntülü Haber) İdlib operasyonuna Türkmenler'den destek

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- ÖZGÜR Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından İdlib kentine yönelik başlatılan askeri harekat, Rai bölgesinde yaşayan Suriyeli Türkmenler'i sevindirdi

07 Ekim 2017 19:20

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- ÖZGÜR Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından İdlib kentine yönelik başlatılan askeri harekat, Rai bölgesinde yaşayan Suriyeli Türkmenler\'i sevindirdi. Kilis\'in Elbeyli İlçesi\'nin karşısında bulunan Suriye’nin Halep kentine bağlı Rai Bölgesi\'nde oturan Türkmenler, ÖSO\'nun Suriye\'nin kuzeyindeki İdlib\'e başlatılan operasyonu destekledi. Suriyeli Türkmenler, ÖSO Üarafından başlatılan operasyonla İdlib’in terör örgütü El Nusra’dan temizlenmesini istediklerini belirtti. Suriyeli Ahmet Süleyman, şunları söyledi: \"Türkmenler olarak, Çobanbey nasıl temizlendiyse İdlib’in de temizlenmesi gerektiğini istiyoruz. Özgür Suriye için terör örgütlerinin bu bölgelerden çıkarılması gerekiyor. Başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı\'na, Türk hükümetine ve Türk askerlerine sonsuz teşekkür ediyoruz. Bizi nasıl kurtardılarsa İdlib’de yaşayanlar da kurtarılsın. Sonuna kadar Özgür Suriye Ordusu ile Türk askerinin arkasındayız. Allah kendilerine güç kuvvet versin.\"

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