(Görüntülü Haber) İçme suyu depolarından çıkan yılanlar sergilendi

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da içme suyu depolarından çıkan yılanlar, görenleri hayrete düşürdü. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi\'nin su sergisinde 1800\'lü yıllardan kalma su tulumbaları ile arıtma tesisinden çıkan suda yetiştirilen süs balıkları da ilgi çekti.



Manisa\'da Dünya Su Günü\'nde, Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ) \'Dünden bugüne Manisa\' sergisiyle içme suyunda görülen değişimleri vatandaşlara aktardı. Fatih Sergi Salonu\'ndaki sergide, paslanmış su boruları, içme suyu depolarından çıkan yılanlar, atık su arıtma tesislerinden çıkan sular, 1800\'lü yıllardan kalma su tulumbaları da sergideki yerini aldı. Manisalılar, Su ve Kanalizasyon İdaresi kurulmadan önceki su depolarından çıkan paslanmış boruları dikkatle inceledi. Özellikle Salihli\'nin Poyrazdamları Mahallesi\'nin içme suyu deposundan çıkan iki yılanı gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi. MASKİ yetkilileri su depolarının bu yılanlardan temizlendiğini belirterek, su borularının da modern borularla değiştirildiğini ifade etti.



SU TASARRUFU ÇAĞRISI



Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Yaşar Coşkun, suyun önemine dikkat çekti. Türkiye\'nin su fakiri bir ülke olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade eden Coşkun, suyun tasarruflu kullanılması gerektiğini dile getirdi. Coşkun, sondaj kuyularında suya ulaşmakta sıkıntı yaşadıklarını belirterek, su çıkaramadıkları yerler olduğunu söyledi. Gerekli tedbirleri almanın kaçınılmaz olduğunu kaydeden Coşkun, \"Manisa\'da 16 atık su arıtma tesisi çalışır duruma geldi. MASKİ kurulmadan önce bu atık su arıtma tesisleri çalışmıyordu. Gediz Nehri, balık tutulur hale gelecek\" dedi.



Sergiyi gezen kişilere çalışmaları anlatan Yaşar Coşkun, Saruhanlı atık su arıtma tesisinden çıkan suda yetiştirilen balıkları da göstererek, \"Atık su arıtma tesislerimiz o kadar iyi çalışıyor ki; bu suda balık yetiştirebiliyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızın daha sağlıklı su içebilmeleri için tüm testleri yapıyoruz ve eskiyen, paslanmış boruları değiştiriyoruz\" diye konuştu.



Sergide yer alan 1800\'lü yıllardan kalma su tulumbalarını ve 1930 yılındaki ilk su saatini de tanıtan MASKİ Genel Müdürü Coşkun, teknolojiyle birlikte yaşanılan değişimin gözler önüne serildiğini ifade etti.