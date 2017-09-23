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Politika

(Görüntülü Haber) İçki içerken fotoğrafı ortaya çıkan Ak Parti kadın kolları başkanı görevden alındı

BARTIN, (DHA)- BARTIN'ın Kurucaşile İlçesi'nde, geçen 1 Eylül'de Ak Parti Kadın Kolları Başkanı olarak atanan Handan Birgücü, daha önce sosyal medyada içki içerken fotoğraf paylaştığı ve insanları rakı içmeye özendirici paylaşımlar yaptığı ortaya çıkı

23 Eylül 2017 19:56

BARTIN, (DHA)- BARTIN\'ın Kurucaşile İlçesi\'nde, geçen 1 Eylül\'de Ak Parti Kadın Kolları Başkanı olarak atanan Handan Birgücü, daha önce sosyal medyada içki içerken fotoğraf paylaştığı ve insanları rakı içmeye özendirici paylaşımlar yaptığı ortaya çıkınca görevden alındı. Kurucaşile\'de ailesi tekel büfesi işleten Handan Birgücü, Ak Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam tarafından 1 Eylül tarihinde Ak Parti Kurucaşile İlçe Kadın Kolları Başkanı olarak atandı. Birgücü\'ye görev, Bartın Kadın Kolları İl Başkanı Yasemin Dora Kurtkaya ile birlikte gittiği parti genel merkezinde Genel Başkan Lütfiye Selva Çam tarafından verildi. İl Başkanı Kurtkaya, genel merkezde çekilen fotoğrafları, \"Kurucaşile İlçe Kadın Kolları Başkanımız Handan Birgücü olmuştur. Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız Lütfiye Selva Çam tarafından ataması yapılan başkanımıza yeni görevinde başarılar diliyorum\" notuyla sosyal medya hesabında paylaşarak atama duyurusunu yaptı. Ak Parti Kurucaşile İlçe Kadın Kolları Başkanı Handan Birgücü\'nün, bu atamadan önce 2014, 2015, 2016 yıllarında sosyal paylaşım sitesi Facebook sayfasında içki içerken fotoğraf paylaştığı ortaya çıktı. Birgücü\'nün ayrıca insanları rakı içmeye özendirici paylaşımlar yaptığı da görüldü. Birgücü\'nün söz konusu paylaşımları yerel basında yer aldı. Birgücü, yerel basında çıkan haberlerin ardından Facebook sayfasında yer alan elinde şarap şişeli fotoğraflar ile diğer paylaşımları sildi. Ancak Birgücü, 20 Eylül tarihinde parti kadın kolları genel başkanlığı tarafından görevinden alındı.

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