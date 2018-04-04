T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) İBB önünde Etiler Polis Meslek Yüksekokulu protestosu -2

Cansel KİRAZ- İSTANBUL,(DHA) ETİLER Polis Meslek Yüksekokulu arazisinin satılmasını protesto eden CHP'liler İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde toplandı

04 Nisan 2018 17:27

Cansel KİRAZ- İSTANBUL,(DHA)



ETİLER Polis Meslek Yüksekokulu arazisinin satılmasını protesto eden CHP\'liler İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde toplandı. Eyleme CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP\'li ilçe başkanları ve İBB meclis üyeleri de katıldı. 



İBB başkanlık binası önünde 11:00 sıralarında toplanan grup, \' Kamu varlıklarını satarak değil, üreterek yönetim\', \' Fabrika satarak değil, üreterek yönetim\' yazılı dövizler açtı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu burada basın açıklaması yaptı. Kaftancıoğlu, \'İstanbul\'a ihanet ettik\' diyenlerin ihanete nasıl devam ettiklerini göstermek, hakkımız olanı savunmak, İstanbul hakkına olan sorumluluğumuzu yerine getirmek üzere toplandık\" dedi. 


 



 


 

\"İBB KENDİSİNE AİT ARAZİDE BİLE İMAR DEĞİŞİKLİĞİ YAPAMIYOR\"



Arazinin,  2012 yılında 430 milyon TL karşılığında Çatalca\'daki bir arazi ile takas edilerek polis lojmanı yapılması karşılığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ne verildiğini aktaran Kaftancıoğlu, \" İçişleri Bakanlığı\'nın hazırladığı protokolle İstanbul Büyükşehir Belediyesi 32 bin metre karelik bu arazinin tapusunu aldı. Takas edilen arazide bu kadar geçen zamanda polis lojmanı yapıldı mı? Hayır. Orada da binalar yapıldı. 2012\'den 2018\'e geliyoruz. 2012 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ne verilen araziyle ilgili hemen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye giriyor. Ne acıdır ki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi kendisine ait arazide bile imar değişikliği yapamıyor, bu yetkisini kullanamıyor. Belediyenin arazisinde bile imar planı değişikliği yapmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye giriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığı imar planı değişikliği ile 32 bin metre karelik araziye 2 buçuk emsal inşaat izni veriyor\" şeklinde konuştu.  



İnşaat hakkının 100 bin metrekareye çıkarken, yüksekliğin serbest bırakıldığını belirten Canan Kaftancıoğlu, \"Yeni imar planında araziye alışveriş merkezi, rezidans, restoran, mağaza ve otel yapımına izin çıkıyor. O arazinin bulunduğu çevredeki maksimum yükseklik ne kadar biliyor musunuz? Sadece 5 kat. Bu arazide yükseklik serbest bırakılıyor\" ifadelerini kullandı. 



CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sözlerine şu şekilde devam etti: 



\"Hazırlanan bilirkişi raporları bizleri haklı çıkarıyor. Bilirkişi raporunda imar planı değişikliğinin kamu yararına ve çevre düzeni planına aykırı olduğu belirtiliyor. Bilimsel raporlara göre İstanbul\'un deprem riski en düşük bölgesi olan Etiler\'deki araziyi riskli alan ilan ediyorlar. Mahkemenin imar değişikliğini iptal etmesini önlemek için Bakanlar Kurulu kararıyla afet riski altındaki alan olarak ilan ediyorlar. Her birimizin hakkı, birilerinin rant hırsına kurban gitmek üzere. Bu arazinin bugünkü akıbeti tamamen hukuksuz, düpedüz kanunsuzluktur. Bu satış ihalesi bir kent suçudur. İşlediğiniz tüm kent suçlarından ötürü yargılanacaksınız\" 


 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Cansel KİRAZPolis Meslek YüksekokuluCHPBüyükşehir BelediyesiEyleme CHPBaşkanı Canan Kaftancıoğlu CHPKamuFabrikaBaşkanı Canan KaftancıoğluKaftancıoğluKENDİSİNE AİT ARAZİDE BİLEDEĞİŞİKLİĞİ YAPAMIYOR"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24