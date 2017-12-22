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(Görüntülü Haber) İBB Başkanı Uysal: Zabıta Daire Başkanını görevden uzaklaştırdım

İstanbul,(DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İBB Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali'nin bir zabıta memuruna bağırıp ardından şşiddet uygulamasına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı

22 Aralık 2017 12:12

İstanbul,(DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İBB Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali\'nin bir zabıta memuruna bağırıp ardından şşiddet uygulamasına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Uysal, Zabıta Daire Başkanı Karali\'nin görevden uzaklaştırıldığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Uysal açıklamada şu ifadelere yer verdi; \"Zabıta kardeşimize yapılan çirkin muamele nedeniyle Zabıta Daire Başkanını görevden uzaklaştırdım ve hakkında soruşturma başlattım. Vatandaşlarımız gerekli işlemlerin titizlikle yapılacağından emin olsunlar. \'Zabıta memuruna şiddet\' görüntüleri çok üzücü ve insanlık adına utanç vericidir. Ben de haklı tepkilerini gösteren vatandaşlarımızla aynı duyguları yaşadım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nde konumu ve sıfatı ne olursa olsun her çalışanımız saygıdeğerdir\"

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