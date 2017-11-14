(Görüntülü Haber) İBB Başkanı Uysal, Havaray Projesi'nin iptal edildiğini açıkladı (2)

İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Sefaköy Beşyol\'dan Başakşehir\'e 15 km\'lik havaray projesinin iptal edilip, yerine metro ve hafif raylı sistem olarak projenin revize edilip yeniden ihaleye çıkarılacağını açıkladı. Uysal, \"Havarayı iptal ediyoruz. Onun yerine metro ve hafif raylı sistem olarak tekrar revize edip buranın yeniden ihaleye çıkmasını sağlayacağız\" dedi. \"HAVARAYI İPTAL EDİYORUZ\" Küçükçekmece Belediyesi yanındaki Zemin Otoparkı ve Meydan Düzenleme Projesi\'ni denetleyen ve yetkililerden bilgi alan Uysal, açıklamalarda bulundu.Uysal, Sefaköy\'den Başakşehir Fatih Terim Stadyumu\'na kadar sürecek 15 kilometrelik bir havaray sisteminin projesi ve ihalesinin yapıldığını hatırlattı. Uysal, \"Havaray, dar bir alandan geçmek zorunda kalacağı için kamulaştırma olacağı, binaların önünden geçeceği için görüntü kirliliğine yol açabileceği şeklinde şikayetler aldık. İlçe belediyesi ve büyükşehir belediyesi olarak, vatandaşlarımızın bu rahatsızlıklarını dikkate alarak, her ne kadar maliyet biraz artmış olsa bile artık havarayı iptal ediyoruz. Onun yerine metro ve hafif raylı sistem olarak tekrar revize edip buranın yeniden ihaleye çıkmasını sağlayacağız\" dedi \"RAHATSIZ EDİCİ BİR YAPI VARDI\" Mevlüt Uysal, \"Metro ve hafif raylı sistemin özellikle Beşyol bölgesinde metro olarak geçmesi gerekir. Orada hem büyükşehir adına ciddi bir kamulaştırma yükü hem de vatandaşımız adına onları rahatsız edici bir yapı vardı. Gerekirse daha sonraki yerlerde işi hızlı ve çabuk bitirme adına bazı yerlerde yol üstünde, bazı yerlerde ise yol altında yapılacak. Bunun örnekleri var. Daha önce Aksaray-Esenler ve Vezneciler-Sultançiftliği\'nde olduğu gibi. İnşallah yeni bir planlama ile bunu yapacağız\" diye konuştu.