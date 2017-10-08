(Görüntülü Haber) Huzurevleri arası bocce turnuvası düzenlendi

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)- YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Alparslan Türkeş Huzurevinde kalan yaşlılar için düzenlediği yaptırdığı \'Bocce\' sahası, huzurevleri arasında düzenlenen turnuva ile hizmete açıldı. Alparslan Türkeş Huzurevinde düzenlenen turnuvaya, Yozgat, Sivas, Kırşehir, Amasya\'nın Suluova ve Merzifon huzurevinde kalan yaşlılar katıldı. Turnuva sonunda Suluova Huzurevi şampiyon oldu. Final müsabakasını izleyen ve şampiyon olan takıma hediye veren Yozgat Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, sporcuları tebrik ederek başarılar diledi. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli de bocce sporunu yapan yaşlıları misafir ettiklerini söyledi. Bocce sporu yapan 80 yaşındaki Mehmet Güven de huzurevlerini, yaşlılara yemek verilen, bazı ihtiyaçları temin edilen yer olarak bilindiğini belirterek, Burada bunun öyle olmadığını gördük. Çok çeşitli faaliyetler yapılıyor. Bizi mutlu etmek için çalışıyorlar. Bocce sevilecek, yaşlıların yapılabileceği bir oyun. Bundan sonra daha çok oynayacağız diye konuştu. Suluova Huzurevin\'den gelen 66 yaşındaki Ali İhsan Çöpellev de 3 yıl önce bocce ile tanıştığını söyledi. Çöpellev, Oynadıkça boccenin bize çok şeyler kazandırdığını gördüm. İlk başta yeni dostlar kazandırdı. Yeni yerler gördük, kalıcı dostluklar ediniyoruz. Bocce sporunun benzerini çocukken oynadığımız, \'aşık\' oyununa benzetiyorum. Bizim için güzel bir oyun dedi. Turnuvada, Suluova Huzurevi şampiyon olurken, Kırşehir Huzurevi ikinci, Sivas Huzurevi de üçüncü oldu.