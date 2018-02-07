(Görüntülü Haber) Hüseyin Mert Saral'ın cinayet davası: Savcı, ağırlaştırılmış müebbet istedi

Haber: Yüksel KOÇ-İSTANBUL DHA Beykoz\'da bir restoranda silahla Mehmet Ali Büyüksarıoğlu\'nu öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hüseyin Mert Saral\'ın yargılandığı davaya devam edildi. Esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, Saral\'ın, \"Kan gütme saikiyle tasarlayarak kasten adam öldürme\" suçundan cezalandırılmasını istedi. İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın bugün görülen duruşmasına, Beykoz\'da bir restoranda 30 Ocak tarihinde silahla Mehmet Ali Büyüksarıoğlu\'nu (58) öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Hüseyin Mert Saral (24) ile avukatı katıldı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan duruşma savcısı Hüseyin Mert Saral\'ın, \"Kan gütme saikiyle tasarlayarak kasten adam öldürme\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Savcı ayrıca Saral\'ın, \"Ateşli Silahlar Kanunu\'na muhalefet\" suçundan da cezalandırılmasını istedi. Saral\'ın Avukatı Hasan Yiğit, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapmak üzere süre talebinde bulundu. Bu talebi kabul eden mahkeme duruşmayı erteledi. İDDİANAMEDEN İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Ali Büyüksarıoğlu\'nun 30 Ocak 2017 tarihinde Beykoz\'da bir restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Büyüksarıoğlu\'nun göğsüne isabet eden 3 kurşun yarası sonucu yaşamını yitirdiği belirtilen iddianamede, cesedin yanındaki masada oturan Hüseyin Mert Saral\'ın, olay yerine giden polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı belirtiliyor. Hüeyin Mert Saral\'ın, \"Tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürme\", \"Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme\" ve \"Ruhsatsız ateşli silahlara mermi satın alma, taşıma veya bulundurma\" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 1 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması isteniyor.