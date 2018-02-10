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(Görüntülü Haber) Hukuk Akademi Derneği Başkanı Avşar 'Türkiye' ekinin kaldırılması mümkün değil

Haber-Kamera Mehmet DEMİRGÖLBAŞI,(Ankara),(DHA)Hukuk Akademi Derneği Başkanı Avşar 'Türkiye' ekinin kaldırılması mümkün değil HUKUK Akademi Derneği Başkanı Ömer Lütfü Avşar, Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye Barolar Birliği'nin 'Türkiye' ekinin kaldırıla

10 Şubat 2018 15:48

Haber-Kamera Mehmet DEMİRGÖLBAŞI,(Ankara),(DHA)Hukuk Akademi Derneği Başkanı Avşar \'Türkiye\' ekinin kaldırılması mümkün değil HUKUK Akademi Derneği Başkanı Ömer Lütfü Avşar, Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye Barolar Birliği\'nin \'Türkiye\' ekinin kaldırılabileceği düşüncesi mümkün değil. Ben zannediyorum Sayın Cumhurbaşkanı hatalı bilgilendirildi dedi. Hukuk Akademi Derneği Başkanı Ömer Lütfü Avşar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, Türk Tabipler Birliği ve Türkiye Barolar Birliği\'nden \'Türk\' ifadesinin çıkarılması gerektiği yönündeki ifadelerine üzerine açıklamalarda bulundu. \'AVUKATLIK MESLEĞİ KAMU HİZMETİDİR\' Türkiye\'nin en büyük sorunlarından birisinin uzlaşma kültürünün kaybolması olduğunu söyleyen Avşar, Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde milli birlik ve varlığımızın bu kadar çok kabardığı dönemde kendimize ait kurumlarda \'Türk\' ve \'Türkiye\' kelimelerinin kaldırılmasını düşünmek anlaşılır gibi değil. Özellikle avukatlık mesleği kamu hizmetidir. Avukatlar vatandaşın doğrudan adalete uzanan elidir. Yargı 3 ayaktan oluşur. Hâkim, savcı ve avukat. Avukatı bunların dışına herhangi bir alana terk etmemiz Türkiye?nin bütünlüğüne zarar verir. Birliğine zarar verir. Milli duruşuna zarar verir. Anayasanın 135\'inci maddesi bazı meslek örgütlerine kamu hizmeti niteliği vermiştir. Ancak, Anayasanın geçici 18\'inci maddesinde açık ve net bir şekilde ise Türkiye Barolar Birliği yazar dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın bu konuda hatalı bilgilendirildiğini kaydeden Avşar, Çünkü eksiklik içeren bir açıklama var. Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye Barolar Birliği?nin \'Türkiye\' ekinin kaldırılabileceği düşüncesi mümkün değil. Bu kurum anayasanın güvencesi altında kanunla kurulmuş ve unvanını kurduğu hizmet karşılığında almış. Ancak bu kanun değişikliği ile yapılabilir. Kaldı ki, kanun hükmünde kararname ile bunu değiştirebilirsiniz. Ama o zaman da \'milli birlik ve bütünlük yerli\' olmak bahsini kaybedersiniz diye konuştu.

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