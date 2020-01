(Görüntülü Haber) Hortumda zarar gören çiftçi Fatih Terim'in aldığı paranın 10'da biri kurtarır (2)

Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA,(DHA) ANTALYA\'nın Kumluca İlçesi\'nde hortum felaketinde zarar gören bölgeyi ziyaret eden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba\'ya sorunlarını anlatan ve yıkılan seralarının yeniden ayağa kaldırılması için destek isteyen çiftçi Ümit Abacı, Fatih Terim\'in aldığı paranın 10\'da biri kurtarır dedi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, önceki gün yaşanan hortum felaketinden etkilenen Kumluca\'yı ziyaret etti. Bakan Fakıbaba, Vali Münir Karaloğlu ile birlikte Antalya Havalimanı\'ndan Kumluca Devlet Hastanesi\'ne polis helikopteriyle geldi. Mavikent bölgesindeki sera alanlarında yaşanan hortum felaketi sırasında hortumun içinde kalarak yaralanan 38 yaşındaki Yusuf Karayılan\'ı ziyaret eden Bakan Fakıbaba, Karayılan\'a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bakan Fakıbaba, yaralıya memleketini sordu. Yaralı Karayılan, Şanlıurfa\'nın Birecik İlçesi\'nden olduğunu ve çalışmak için 25 gün önce Kumluca\'ya geldiğini söyledi. Hemşehrisi olduğunu öğrenince yaralıyı yanaklarından birkaç defa öpen Bakan Fakıbaba, \'Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın selamlarını getirdim. Dün gece geç saatlerde geldim, hemen bana görev verdiler, \'Derhal gideceksin yaralı kardeşlerimize selamlarımızı ileteceksin.\' Çok selamları var, çok geçmiş olsun dileklerini getiriyorum. Rahat ol sen, biz her zaman senin yanındayız dedi. Yaralı hemşehrisiyle bir süre sohbet eden Bakan Fakıbaba, hastane ziyaretinin andından hortum olayının yaşandığı ve büyük hasar oluşan Mavikent bölgesine geçti. Mavikent bölgesinde tamamen yıkılan bir sera alanını gezen Bakan Fakıba, burada çiftçilerin sorunlarını dinledi. Çiftçiler, hortum felaketinin ardından oluşan hasarla ilgili demir ve ürün atıklarının toparlanması, seraların yeniden kurulması ve TARSİM sigortası için önlerindeki engellerin kaldırılması yönünde Bakan Fakıbaba\'dan talepte bulundu. Çiftçilerle tek tek konuşan Bakan Fakıbaba, bu sorunları Bakanlar Kurulu\'na taşıyacağını ve gerekli desteklerin sağlanacağı sözünü verdi. \'TERİM\'İN ALDIĞI PARANIN 10\'DA BİRİ YETER\' Bakan Fakıbaba\'nın ziyaretine, Ümit Abacı adlı çiftçinin sözleri damga vurdu. Bakan Fakıbaba ile konuşan Ümit Abacı, ?Biz dilenmiyoruz, kimseden bir şey rica etmiyoruz, ama gerçekten elinize vicdanınıza koyun, bir milli takımda Fatih Terim\'in aldığı paranın 10\'da biri kurtarır. Bize tapu sorarsanız, belge sorarsanız bu işin içinden çıkamayız. 5 dönümün altına tapu verilmiyor. Biz üç kardeşiz, 10 dönüm yerimiz var, birbirimizi öldürmemiz gerekiyor tapu sahibi olmamız için. Birimiz ölecek ki birimiz sahibi olacak. Buraya kadar geldiniz bizi unutmayın. Bir de medyaya şunu söylüyorum bir haftadır balona rövaşata atanı seyrediyoruz. Bu enkazı kaldıramazsak biz yükümüzü sarar gideriz. Biz buranın halkıyız. Bizim sigortamız T.C. Irak\'tan Suriye\'ye her yere yardım edildi, bize de yardım edilsin talebinde bulundu. \'ONLARIN DERTLERİ BİZİM DERDİMİZ\' İncelemelerin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Fakıbaba, Gerçekten çok üzgünüm. Bir can kaybı olmaması, yaralılarımızın da çok iyi durumda olması bir nebze olsun mutlu ediyor. Havadan da bakma imkanımız oldu ve gerçekten müthiş bir şey, bir yol çizmiş ve o yol üzerindeki bütün seraları alıp götürmüş. Devletimiz büyük bir devlet ve cumhurbaşkanımız, başbakanımız buraya görevlendirdi ve geldim, bu kardeşlerimize elimizden geldiği kadar yardım etmek için buradayız. Onların dertleri bizim derdimiz. TARSİM\'le ilgili bazı sıkıntılar var ve haklı sıkıntılar. TARSİM\'i genişletmek adına neler yapabiliriz, bu hemen olması gereken şeyler. İnşallah bu konuda çalışmalarımız devam edecek. Bakanlar Kurulumuz pazartesi günü. Cumhurbaşkanımıza bu konuları arzedeceğiz. İnşallah maddi olarak da elimizden gelen desteği vereceğiz diye konuştu. Bakan Fakıbaba, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini, 1000 dönüm kadar sera alanı, 800 dönüm civarındaki bahçe alanı, bazı evlerde hasarlar olduğunu ve hesabının yekün olarak çıkartılacağını kaydetti. Bölgenin afet bölgesi ilan edilip edilmeyeceğinin de sorulduğu Bakan Fakıba, Buna şu anda benim tek başıma karar vermem mümkün değil, ama afetten zarar gören çok vatandaşımız var. Mutlaka bunların zararları karşılanacaktır dedi.