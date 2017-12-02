(Görüntülü Haber) Hopa'da, 2 ton hamsi 2 saatte tüketildi (Yeniden)

Hayati AKBAŞ/HOPA, (Artvin), (DHA)- ARTVİN’in Hopa ilçesinde Hamsi Festivali düzenlendi. Festivalde mangallarda pişirilen 2 ton hamsi, katılımcılar tarafından 2 saatte tüketildi.







Hopa Belediyesi tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Geleneksel Hamsi Festivali Hopa Meydanı\'nda yapıldı. Festivale Artvin Valisi Ömer Doğanay, Hopa Kaymakamı Ferit Görükmez, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Hopa Belediye Başkanı Nedim Cihan ile vatandaşlar katıldı.







Halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu Hopa Meydanı\'nda kurulan mangallarda 2 ton hamsi pişirildi. Vali ve Belediye Başkanı da ızgara başına geçerek hamsi pişirmeye eşlik etti. Vatandaşlar pişirilen hamsilerin tadına bakabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Pişirilen hamsiler vatandaşlar tarafından 2 saatte tüketildi.







Hopa Belediye Başkanı Nedim Cihan, hamsinin Karadeniz kültüründe ayrı bir yeri olduğunu belirterek, “Hamsi Marmara’da ağlar, Sinop’ta rahatlar ve Hopa’da güler, diye bir fıkra vardır. Bunun sebebi de şu, kar suyunun denize inmesiyle birlikte Hopa en son iskelemiz olduğu için burada suyun soğumasıyla hamsi daha lezzetli ve bol olurdu” diyerek balıkçılara ‘Rastgele’ dileğinde bulundu.