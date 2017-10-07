T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Hız, ihlal ve kaza

Yaptıkları kazayı böyle görüntülediler İstanbul DHA Bağdat Caddesi'nde kuralları hiçe sayıp kaza yapan gençler o anlarda cep telefonuyla da kayıttaydı

07 Ekim 2017 15:31

Yaptıkları kazayı böyle görüntülediler İstanbul DHA Bağdat Caddesi\'nde kuralları hiçe sayıp kaza yapan gençler o anlarda cep telefonuyla da kayıttaydı. Kadıköy Bağdat Caddesi\'nde akşam saatleri. Bir çok aracın kural ihlali yaparak ilerlediği görülüyor. O ihlaller son ses açtıkları müzik eşliğinde ilerleyen gençler tarafından cep telefonuyla görüntüleniyor. Bir araç kırmızı ışık ihlalini kaldırımda ilerleyerek yapıyor. O aracı görüntüleyen gençler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Yollarına devam eden gençler, hızlarını artırıyor. Bu sırada yoldaki ışık yeşilden kırmızıya dönüyor. Araçtaki gençlerden biri, sürücü koltuğundaki arkadaşlarına \"geç, geç\" diye sesleniyor. Arkadaşını dinleyen sürücü, hızını artırıp kırmızı ışıkta geçmeye çalışıyor. Ancak yan yoldan gelen araca sürtünce direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yapıyor. O anlar yine araçtaki genç tarafından cep telefonuyla görüntüleniyor. Gençler o görüntüleri daha sonra sosyal medyada paylaştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YaptıklarıDHA Bağdat CaddesiKadıköy Bağdat CaddesiBirYollarınaBuAraçtakiArkadaşınıAncakGençler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24