(Görüntülü Haber) Hız, ihlal ve kaza

Yaptıkları kazayı böyle görüntülediler İstanbul DHA Bağdat Caddesi\'nde kuralları hiçe sayıp kaza yapan gençler o anlarda cep telefonuyla da kayıttaydı. Kadıköy Bağdat Caddesi\'nde akşam saatleri. Bir çok aracın kural ihlali yaparak ilerlediği görülüyor. O ihlaller son ses açtıkları müzik eşliğinde ilerleyen gençler tarafından cep telefonuyla görüntüleniyor. Bir araç kırmızı ışık ihlalini kaldırımda ilerleyerek yapıyor. O aracı görüntüleyen gençler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Yollarına devam eden gençler, hızlarını artırıyor. Bu sırada yoldaki ışık yeşilden kırmızıya dönüyor. Araçtaki gençlerden biri, sürücü koltuğundaki arkadaşlarına \"geç, geç\" diye sesleniyor. Arkadaşını dinleyen sürücü, hızını artırıp kırmızı ışıkta geçmeye çalışıyor. Ancak yan yoldan gelen araca sürtünce direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yapıyor. O anlar yine araçtaki genç tarafından cep telefonuyla görüntüleniyor. Gençler o görüntüleri daha sonra sosyal medyada paylaştı.