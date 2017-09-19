(Görüntülü Haber) Hisarciklıoğlu: Mersin potansiyeli nadir illerden biri

İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA) - TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Mersin\'in çok büyük bir ekonomik potansiyele sahip olduğunu söyledi.



MERSİN Ticaret ve Sanayi Odası\'nın konuğu olarak kente gelen Hisarcıklıoğlu, oda başkanları ile buluştu. Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu\'nda düzenlenen toplantıda Mersin\'in turizm, sanayi, lojistik, ticaret, tarım ve eğitimi barındıran nadir illerden biri olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, \'\'Bu şehir hüviyetini kapsayan Türkiye\'de kaç il var derseniz, maalesef çok az. Bunların içinde Mersin çok önemli. Turizmde Allah öyle bir sahil vermiş ki, 321 kilometre sahiliniz var. Bunun 108 kilometresi doğal kumsal. Böyle bir coğrafya yok haberiniz olsun. 10 tane mavi bayraklı plajınız var. Mersin hudutları içinde, deniz turizmi yanında inanç ve kültür turizmi açısından da müthiş potansiyel var. Turizm pastasından Mersin potansiyelinden daha az pay alıyor. Buraya yerli ve yabancı turisti daha çok çekiyor olmalısınız. Projeler var. İnşallah bu projelerin realize olması bir başka ivme getirecek\" dedi.



MERSİN\'E ÖVGÜ



Mersin\'in sanayide, organize sanayi bölgeleri ve serbest bölgesi ile Akdeniz\'in üretim üssü olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:



\"10 sene önce Türkiye\'nin en büyük bin kuruluşu içinde Mersinli şirket sayısı 6’ydı, bu 10’a çıktı. İstanbul gibi şehirler sanayiyi kaybederken Mersin 10’a çıktı. Lojistikte İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu\'nun dünyaya açılan kapısı. Bu sayede Mersin Limanı Türkiye\'nin en büyük ikinci limanı, dünyanın da en büyük 91\'nci limanı. Konya- Mersin Demiryolu Projesi lojistik açısından çok önemli. Özellikle İç Anadolu\'yu bir başka açıdan limanla, denizle buluşturacak bir proje bu. Çukurova Bölgesel Havaalanı lojistik gücü daha da artıracak. Ticarette tarım ürünlerinin ihraç edildiği, tarım ve ticaret merkezi Mersin. Tarımda



öyle bir coğrafya vermiş ki, bitkisel üretiminde 3 il arasındayız. Yüzde 24’ü tarım arazisi ve müthiş verimli tarım arazileri var. Muzun yüzde 72\'si, limonun yüzde 70\'i, çileğin yüzde 40’ı burada üretiliyor ve bu üç üründe Türkiye birincisi. Eğitimde 3 üniversite var. Rekabet gücü açısından yüksek bir şehir. Potansiyeli nadir illerden biri.\'\'