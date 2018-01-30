(Görüntülü Haber) Hırsızlıktan gözaltına alındı 'benim suçum günahım yok' dedi

Mehmet IŞIK KONYA (DHA)KONYA\'da inşaatlardan malzeme çalan 2 kardeş, polisle yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Şüpheliler de Aykut S., Benim suçum günahım yok. Ben sadece yanında arabayı kullandım. Cezaevinden yeni çıktığım için korktum kaçtım. dedi. Konya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son dönemlerde merkez Selçuklu ilçesindeki inşaatlarda hırsızlık olaylarının gerçekleşmesi üzerine çalışma başlattı. Hırsızlığın gerçekleştiği inşaatların bulunduğu bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceleyen polis, şüphelilerin hırsızlıktan 6 kaydı bulunan ve cezaevinden 1 hafta önce tahliye olan Aykut S. ile 5 kaydı bulunan kardeşi Yunus B.\'nin olduğunu belirledi. İki kardeşi suçüstü yakalamak isteyen polis, yine bölgede çalışmasını sürdürdüğü sırada iki kardeşin kasasında inşaat iskelesi yüklü ve plakasının bir bölümü çamurla kaplı 42 GD 260 plakalı kamyonetle Kelebekler Vadisi Parkı civarında olduğunu fark etti. Ardından \'Dur\' ihtarında bulundu. Sürücü Aykut S. de ihtara uymayıp kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonucu iki kardeş yakalandı. Kamyonetin kasasında ise yaklaşık 100 kilo inşaat iskelesi olduğu saptandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Aykut A. polise, Benim suçum günahım yok. Ben sadece yanında arabayı kullandım. Cezaevinden yeni çıktığım için korktum kaçtım. dedi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.