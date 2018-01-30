T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Hırsızlıktan gözaltına alındı 'benim suçum günahım yok' dedi

Mehmet IŞIK KONYA (DHA)KONYA'da inşaatlardan malzeme çalan 2 kardeş, polisle yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı

30 Ocak 2018 14:15

Mehmet IŞIK KONYA (DHA)KONYA\'da inşaatlardan malzeme çalan 2 kardeş, polisle yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Şüpheliler de Aykut S., Benim suçum günahım yok. Ben sadece yanında arabayı kullandım. Cezaevinden yeni çıktığım için korktum kaçtım. dedi. Konya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son dönemlerde merkez Selçuklu ilçesindeki inşaatlarda hırsızlık olaylarının gerçekleşmesi üzerine çalışma başlattı. Hırsızlığın gerçekleştiği inşaatların bulunduğu bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceleyen polis, şüphelilerin hırsızlıktan 6 kaydı bulunan ve cezaevinden 1 hafta önce tahliye olan Aykut S. ile 5 kaydı bulunan kardeşi Yunus B.\'nin olduğunu belirledi. İki kardeşi suçüstü yakalamak isteyen polis, yine bölgede çalışmasını sürdürdüğü sırada iki kardeşin kasasında inşaat iskelesi yüklü ve plakasının bir bölümü çamurla kaplı 42 GD 260 plakalı kamyonetle Kelebekler Vadisi Parkı civarında olduğunu fark etti. Ardından \'Dur\' ihtarında bulundu. Sürücü Aykut S. de ihtara uymayıp kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonucu iki kardeş yakalandı. Kamyonetin kasasında ise yaklaşık 100 kilo inşaat iskelesi olduğu saptandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Aykut A. polise, Benim suçum günahım yok. Ben sadece yanında arabayı kullandım. Cezaevinden yeni çıktığım için korktum kaçtım. dedi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet IŞIK KONYA DHAKONYAAykutBenimBenCezaevindenKonya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro AmirliğiSelçukluHırsızlığınYunusGDKelebekler Vadisi ParkıArdındanSürücü AykutYaklaşıkKamyonetinGözaltına

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24