(Görüntülü Haber) Hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'ın Efeler ilçesinde park halindeki otomobillerden hırsızlık yaptığı tespit edilen Y.Ö., yakalanıp, tutuklandı.



Efeler\'de, son dönemde park halindeki otomobillerde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Park halindeki 5 otomobilin kelebek camlarını kırarak, içerisindeki değerli eşyaraları ve parçaları çalan şüphelinin 23 yaşındaki Y.Ö. olduğu tespit edildi. Ekipler, Y.Ö.\'nün yakalanması için çalışma başlattı. Y.Ö., son olarak dün saat 21.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Körfez Caddesi’nde park halindeki bir araçtan navigasyon cihazı çaldı.



Polis tarafından gözaltına alınan Y.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.