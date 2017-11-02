(Görüntülü Haber) Hırsızlık malzemelerinin depolandığı 8 işyerine baskın

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR ve çevre ilçelerde çalınan eşyaları satın alarak sattığı belirlenen 8 işyerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda ruhsatsız 2 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirilirken aralarında 1 tekne motoru, 3 büyük jeneratör, 108 ekran 4 televizyonun da bulunduğu çok miktarda çalıntı malzemeye el konuldu. Çalıntı malzemeleri düşük bedelle alarak satmak isteyen şüphelilerin sorgusuna başlandı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Avcılar ve çevre ilçelerdeki hırsızlık olaylarının ardından çalınan malzemelerin kısa süreler içerisinde elden çıkarılarak satıldığı yerleri belirledi. Ekipler, çalınan malzemelerin depolandığı yerlerle ilgili yaptıkları istihbarat çalışmalar ardından hırsızlık malzemesi satın alınan 8 işyerin eş zamanlı operasyon yaptı. İşyerlerinde ruhsatsız 9 milimetre çapında iki tabanca, 13 mermi, ile pompalı tüfek bulunurken, işyeri sahipleri orijinal ambalajlarındaki malların faturalarını görevlilere ibraz edemedi. Hırsızlık malzemesi olduğu değerlendirilen 108 ekran 4 televizyon, 8 ağaç kesme makinesi, 1 tekne motoru, 13 çim biçme makinesi, ‎3 büyük boy jeneratör, ‎4 çapa makinesi, çeşitli markalarda 78 matkap ile bazı malzemelere el konuldu. El konulan çalını eşyalar Asayiş Büro önüne dizilirken, sahipleri belirlenebilen çalıntı eşyaların sahiplerine teslim edileceği ifade edildi.