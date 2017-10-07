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(Görüntülü Haber) Hırsızların 'incir yemeğe gittik' savunması

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da baz istasyonundaki bakır kabloları ve sistem dolabını çalan 29 yaşındaki Çetin T

07 Ekim 2017 13:37

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA\'da baz istasyonundaki bakır kabloları ve sistem dolabını çalan 29 yaşındaki Çetin T. ve 34 yaşındaki Yunus A., \"Oraya incir yemek için gittik\" diyerek kendilerini savundu. Olay, 5 Ekim\'de merkez Seyhan İlçesi\'nde bulunan özel bir GSM şirketine ait baz istasyonunda meydana geldi. Ağaçlık bir bölgede bulunan baz istasyonuna gelen Çetin T. ile Yunus A., yanlarında getirdikleri çuvalların içine bakır kabloları koydu. Bu sırada Çetin T., fark ettiği güvenlik kamerasının açısını bulduğu tahta parçasıyla değiştirmeye çalıştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Baz istasyonuna haftalık bakım yapmak için gelen firma yetkilileri, bakır kabloların çalındığını anlayınca polise başvurdu. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis, zanlıların kimliğini tespit etti. Kısa sürede yakalanan zanlılar emniyetteki ilk ifadelerinde, \"Oraya incir yemek için gittik. Hırsızlık yapmadık\"dedi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

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