(Görüntülü Haber) Hırsızı patates atarak uzaklaştırdı

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Şehzadeler ilçesindeki Avni Gemicioğlu Caddesi\'nde hırsızlık amacıyla sürücü kursunun camını taşla kıran kişiyi fark eden üst kat komşusu kadın, şüpheliyi patates atarak uzaklaştırdı. Olay, sürücü kursunun güvenlik kameralarına yansıdı. Bugün saat 04.25 sıralarında, Avni Gemicioğlu Caddesi üzerinde bulunan sürücü kursunun önüne gelen kapüşonlu bir kişi, önce cadde üzerinde keşif yaptı, ardından eline taş alarak işyerinin camına attı. Şüpheli cam kırılmayınca bir süre daha olay yerinde gezindi. Bu sırada motosikletli bir kişiyi gören şüpheli, olay yerinden uzaklaştı. Tekrar kursun önüne gelen şüpheli, eline aldığı parke taşını cama doğru attı. Bu sırada sürücü kursunun üst katında oturan komşu kadın, sesleri duyup balkona çıktı. Bir kişinin işyerinin camını kırmaya çalıştığını gören kadın, eline aldığı patatesi fırlattı. Bunun üzerine hırsızlık yapmaya çalışan kişi, telaşla olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayı duyan komşular, önce caddeye inip çevreyi inceledi, ardından polise haber verdi. Olay, işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Sürücü kursunun sahipleri, duyarlılıkları için komşularına teşekkür etti. Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.