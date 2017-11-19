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(Görüntülü Haber) Hırsızı güvenlik kameraları ele verdi

Dinçer AKBİR / İZMİT (DHA) İZMİT'te, bir evden altın, cep telefonu ve bir miktar para çalan hırsız binanın güvenlik kameraları sayesinde kimliği tespit edilerek yakalandı

19 Kasım 2017 20:19

Dinçer AKBİR / İZMİT (DHA) İZMİT\'te, bir evden altın, cep telefonu ve bir miktar para çalan hırsız binanın güvenlik kameraları sayesinde kimliği tespit edilerek yakalandı. 18 Ekim tarihinde, İzmit Orhan Mahallesi\'nde bulunan bir evden 500 TL, 2 cep telefonu ve 2 altın yüzük çalındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, binanın güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini belirlediği hırsızın daha önce 6 kez hırsızlıktan sabıkası bulunan İ.Y. olduğunu belirledi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu İ.Y\'yi Körfez Hereke\'de yakalandı. İ.Y. emniyetteki işlemlerin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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