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Sağlık

(Görüntülü Haber) Hemşireler kahvede seminer verdi

Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), (DHA)- MUŞ’un Varto İlçesi'nde eğitim hemşiresi Aycan Otunç ile Gizem Kurt, 'Yaşlılar Haftası' nedeniyle kahvede, kanser nedenleri ve korunma yöntemleriyle ilgili seminer verdi

17 Ekim 2017 14:51

Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), (DHA)- MUŞ’un Varto İlçesi\'nde eğitim hemşiresi Aycan Otunç ile Gizem Kurt, \'Yaşlılar Haftası\' nedeniyle kahvede, kanser nedenleri ve korunma yöntemleriyle ilgili seminer verdi. Sağlık Grup Başkanlığı Toplum Sağlığı Merkezi hemşireleri tarafından Hürriyet Mahallesi\'nde Cemal Aslan\'a ait kahvedeki seminer ilgi gördü. Hemşire Aycan Otunç, seminerlerin verildiği salonlara halkın ilgi göstermemesi nedeniyle kendilerinin halkın ayağına gitmeye karar verdiklerini söyledi. Kanserin tüm dünyada hastalıklar dışında en sık ikinci ölüm nedeni olduğunu belirten Aycan Otunç, kanser nedeninin çok çeşitli olduğunu, en belirgin olanlarının ailesel yatkınlık, sigara, alkol, dengesiz beslenme, güneşin zararlı ışınları, kimyasal ürünler ve çevre kirliliği olduğunu bildirdi. Otunç, kanserin ölümcülüğü, bıraktığı sakatlıklar ve ortaya çıkardığı ekonomik kayıplar nedeniyle önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu anlatırken, \"Sebebi bilinen ölümler sıralamasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer alan kanserle mücadelede hedef 2020 yılına kadar ülkemizde 65 yaş altı nüfusta tüm vücut kanserlerini yüzde 10, 2030 yılına kadar da akciğer kanserlerini yüzde 25, tüm vücut kanserlerini ise yüzde 15 oranında azaltmaktadır\" dedi. Hemşire Gizem Kurt ise meme ve diğer kanser türlerinden korunma ve tedavilerinin nasıl ve ne zaman yapılacağı konusunda bilgiler verdi. Sağlık ekiplerine teşekkür eden kahve müşterilerinden Yusuf Sarı, \"Başımıza gelene kadar bunları umursamıyoruz. Ama çok aydınlandık. Bundan böyle bu tür seminerlere gitmeye çalışacağım\" dedi. Küçük yaşta evlendirilen kız çocukları ile ilgili de yapılan açıklamalar sonucunda sinevizyon gösterisi ile seminer son buldu. Aycan Otunç ile Gizem Kurt, geçtiğimiz hafta da \'Dünya Kalp Günü\' nedeniyle kahvede seminer düzenlemişti.

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