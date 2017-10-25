(Görüntülü Haber) Helin Palandöken'in adı Yalova'da parka verildi

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA Belediyesi, İstanbul\'da okul çıkışında öldürülen 17 yaşındaki Helin Palandöken\'in adını, İsmetpaşa Mahallesi\'nde bulunan bir parka verdi. Geçen 13 Ekim\'de İstanbul Pendik’te okul çıkışında eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen lise öğrencisi Helin Palandöken\'in adı, Yalova\'nın İsmetpaşa Mahallesi\'nde bulunan parka verildi. Açılışa, Helin\'in babası Nihat Palandöken, amcaları, dayıları, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve mahalle sakinleri katıldı. Törende, Helin\'in babası ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Parkın açılışı baba Nihat Palandöken ile birlikte yapan Belediye Başkanı Vefa Salman, şunları söyledi: \"Helin\'in yaşamış olduğu saldırısı sonrası, süreci yakından takip ederek aileyle diyalog halinde oldum. Bu tarz olayların her ne kadar son olmasını istesek de maalesef bu böyle olmuyor. Yalova\'da bu konuya duyarlı yaklaşıyoruz. Bu park ilk değil. Üzücü bir olay sonrası hayatını kaybeden Özgecan Aslan\'ın adını RDKM\'de bulunan salona vermiştik ve o zaman inşallah son olur demiştim. Sonra Eylül Umutlu yavrumuzu kaybettik ve onun adını da Adnan Menderes Mahallesi\'nde bir parkta yaşattık. Ama maalesef son olmadı ve kadın cinayetleri azalacağına ne yazık ki arttı. Burada bizlere, kent yöneticilerine toplumsal bilinç adına önemli görevler düşüyor. Helin kardeşimizin adını bu parka vererek Palandöken Ailesi\'nin acı dolu yüreklerine su serpmek ve adını hiç unutturmayarak, toplumun hafızasında canlı tutmak için ismini ölümsüzleştiriyoruz.\" \'İNŞALLAH SON OLUR\' 2010 yılından bugüne kadar Türkiye\'de bin 854 kadın cinayeti işlendiğini belirten Başkan Salman, \"Yalova\'da 2010 yılından bugüne kadar 9 kadın ve kızımıza yönelik cinayetler işlenmiş. Her zaman dediğim gibi inşallah ülkemizde ve Yalova\'mızda böyle olaylar son olur” diye konuştu. Başkan Salman’ın ardından bir konuşma yapan Helin Palandöken\'in dayısı Hakkı Ünsal ise \"Genç yaşta hayatını kaybeden Pelin\'in adının Yalova\'da bir parkta yaşatılması ve unutulmaması bizleri oldukça mutlu etti. Palandöken Ailesi olarak sizlere çok teşekkür ederiz. Çocuklarımız kalemle, defterle, kitapla, tahsille yaşamalı ve büyümelidir. Onlar bizim geleceğimiz, umutlarımız ve yaşam kaynaklarımızdır. Bu parkla kızımızı sizler de bizler de anacağız ve yaşatacağız\" ifadelerini kullandı.