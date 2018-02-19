T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Hediyeleri açık artırma ile satıp, geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ın Turhal ilçesi Belediye Başkanı AK Partili Yılmaz Bekler, 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için kendisine gelen hediyeleri açık artırmayla satarak, elde ettiği 5 bin lirayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

19 Şubat 2018 20:22

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ın Turhal ilçesi Belediye Başkanı AK Partili Yılmaz Bekler, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek olmak için kendisine gelen hediyeleri açık artırmayla satarak, elde ettiği 5 bin lirayı Mehmetçik Vakfı\'na bağışladı. Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek olmak için ilçede düzenlenen \'Şehitlerimiz ve Afrin için duada buluşuyoruz\' programı öncesinde Mehmet Uzun Spor Salonu\'nu girişinde kendisine gelen kalem, tabak, tablo gibi çeşitli hediyeleri açık artırmayla sattı. Belediye Başkanı olduğu günden bugüne kadar gelen hediyeleri açık artırmaya çıkardığını söylen Başkan Bekler, \"Bu hediyeler her ne kadar bizim şahsımıza gelmiş olsa da, biz belediye başkanı olmasak bize bu hediyeler verilmemiş olacaktı. Bundan dolayı bizim buradaki hediyeleri kullanmamız mümkün değil. Bu hediyelerden elde edilen geliri Mehmetçik Vakfı\'na bağışladık\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fatih YILMAZTOKAT DHA TOKAT TurhalBelediye Başkanı AK Partili Yılmaz BeklerDalı HarekatıMehmetçik VakfıTurhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler Türk Silahlı KuvvetleriSuriye AfrinAfrinMehmet Uzun Spor SalonuBelediye Başkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24