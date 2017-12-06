(Görüntülü Haber) HDP'lilerden adliye önünde Figen Yüksedağ'a destek açıklaması

Haber-Kamera: Ümit TÜRK / İstanbul DHA Ankara\'da yargılanan tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ\'a destek vermek için HDP İstanbul İl Örgütü üyeleri Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı. Grupta Alman Sol Parti üyeleri de yer aldı. Alman Sol Parti üyesi Jörk Defian, Köln ile İstanbul\'un 1992 yılında kardeş şehir anlaşması imzaladıklarını hatırlatarak, \"O dönem Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanıydı. Ben kendisine sesleniyorum. O demokratik değerleri unutmamasını, sahip çıkmasını diliyor ve dile getiriyorum\" ifadesinde bulundu. Daha sonra topluluk adına basın açıklamasını okuyan HDP İstanbul İl Eş Başkanı Esengül Demir, \"Milyon dolarlık rantlara sırtlarını dayayanların ellerini kollarını sallayarak dolaştıkları bir ülkede, sırtını yurtlarını savunanlara dayayan Figen Yüksekdağ\'ın cezaevinde olması adalet midir?\" diye konuştu. Basın açıklamasının yapıldığı anda bir kişi gruba bağırarak tepki gösterdi. Bu sırada kısa süreli gerginlik yaşandı . Araya sivil polisler girdi; o kişiyi grubun yanından uzaklaştırdı.