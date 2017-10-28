(Görüntülü Haber) HDP'li Kemalbay: AKP'li belediye başkanları neden ayrıldıklarını açıklamalı

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, partisinin Gaziantep il kongresinde, \"AKP\'li belediye başkanları neden ayrıldıklarını açıklamalı\" dedi.



HDP Gaziantep 2\'nci olağan kongresi bir düğün salonunda yapıldı. Kongreye HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve partililer katıldı. Divanın oluşturulmasının ardından partililere seslenen Serpil Kemalbay, AK Parti iktidarının, Türkiye’yi büyük bir karanlığa soktuğunu savunarak, \"Türkiye’de kötülüğün değil barışın, özgürlüğün ve barışın egemen olması için birlikte mücadele eden halkların partisiyiz biz. Bu nedenle eş başkanlarımız, milletvekillerimiz, partililerimiz rehin alınmış durumda. Ama bu şiddet, o duvarlar bize vız geliyor. Hiçbir parti bu kadar zulme karşı böylesine dimdik ayakta kalamazdı\" dedi.



Kemalbay, sosyal medyada, cezaevindeki PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan\'ın sağlık durumunun kötü olduğuna yönelik söylentiler olduğunu ve hükümetin sağlık durumu ile ilgili açıklama yapması gerektiğini söyledi. Kemalbay, şöyle devam etti:



\"Sayın Öcalan hakkında bugünlerde bir söylenti dolaştırılıyor. Türkiye zaten bıçak sırtındayken bu yapılmak istenen ne? Aymazlık içinde bir Erdoğan hükümetiyle karşı karşıyayız. O bu manipülasyonlara karşı sessiz. Neyi bekliyorsunuz? Sayın Öcalan, 2013-15 arasındaki çözüm sürecinde, Türkiye halklarının barış ve demokrasisinin nasıl olacağına dair bir program ortaya koymuştu. Doğaya, emeğe verilen zararı, nasıl bir gelecekte yaşayabileceğimizi konuşmaya başlamıştık. Oysa şimdi sadece savaş konuşuluyor. Sayın Öcalan’ın sağlığı ve güvenliğiyle ilgili bir an önce bilgilendirilmeliyiz. Milletvekilleri, avukatları veya ailenin görüşmesi sonucunda herhangi bir sorun olmadığına dair Türkiye ve Ortadoğu halklarının bilgilendirilmesi ve yeniden diyalog sürecinin başlaması gerekiyor. Hiç kimsenin, Kürt halkının sabrı, sinir uçarıyla oynamasına izin vermeyeceğimizi HDP olarak söylemek istiyorum.\"



\"BELEDİYE BAŞKANLARI NEDEN AYRILDIKLARINI AÇIKLAMALI\'



Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın, belediye başkanlarına neden istifa çağrısında bulunduğunu söylemesi gerektiğini aktaran Kemalbay şöyle konuştu:



\"Belediye başkanlarına istifa çağrısı yapan Erdoğan bunun sebeplerini anlatmıyor. Zaten anlatamaz da. Demokratik bir ülkede seçimler gelen seçimle gider, değil mi? Ama ne oluyor? Kürt coğrafyasında belediyelere kayyumlar atanıyor, Batı’da ise zorla istifa ettiriliyor. Bu, faşizmin kurumsallaştırılmasıdır. Kürt coğrafyasındaki belediyelerin iğne ucu kadar yolsuzluğuna rastlanmamıştır. Belediyeleri denetlemek için, belediye eş başkanlarının yanında neredeyse oturuyor ama bir şey bulamıyorlar. Peki İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bursa büyükşehir belediyelerinde ne oldu? Ne oldu da istifa ettiniz? Seçimle gelmediniz mi ey İstanbul, Bursa, Ankara belediye başkanları? Madem seçimle geldiniz, açıklayın, neden bırakıp gidiyorsunuz?\"



Konuşmaların ardından tek liste halinde gidilen kongrede Müslüm Kılıç ve Atiye Okay il eş başkanları olarak seçildi.



