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Politika

(Görüntülü Haber) HDP'li Ayhan: Kuzey Irak halkının iradesine müdahale edilmiştir

Mustafa MERT/VİRANŞEHİR(Şanlıurfa), (DHA) - HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan, Kuzey Irak'ta yapılması planlanan referanduma ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalara tepki gösterirken, "Oradaki halkın iradesine karşı müdahale edilm

27 Ağustos 2017 18:21

Mustafa MERT/VİRANŞEHİR(Şanlıurfa), (DHA) - HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan, Kuzey Irak\'ta yapılması planlanan referanduma ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin açıklamalara tepki gösterirken, \"Oradaki halkın iradesine karşı müdahale edilmiştir. Halbuki Türkiye ile Barzani, Kürt yönetimi en çok ticari ilişki içindedir\" dedi. HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan, partisinin Viranşehir İlçe Teşkilatı\'nın 2\'nci Olağan Kongresi\'ne katıldı. Kışla Mahallesi\'ndeki HDP İlçe Başkanlığı\'nda düzenlenen kongrede konuşan HDP Milletvekili İbrahim Ayhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin, Kuzey Irak\'ta yapılması planlanan referanduma ilişkin sözlerine tepki gösterdi. Ayhan, Kuzey Irak halkının iradesine müdahale edildiğini savunarak, şöyle konuştu: \"Partimiz, hükümet tarafından her türlü baskı ve şiddete maruz kalmıştır. 17 yıl Viranşehir\'de halkın özgür iradesiyle seçilen belediye başkanları atama yöntemiyle darbe hukukuyla işgal edilmiştir. Demokrasiyle sandıklar ele geçirilemeyince halkın belediyelerine zorla el koymuştur. Halkın iradesi gasp edilmiştir. Belediye başkanları rehin alınmıştır. Bu hükmet, MHP işbirliğiyle Kuzey Irak\'ta yapılacak referanduma karşı gelip \'Bu bir savaş nedenidir\' denmiştir. Oradaki halkın iradesine karşı müdahale edilmiştir. Halbuki Türkiye ile Barzani, Kürt yönetimi en çok ticari ilişki içindedir. Tarihte hiçbir zulüm zorbayla şimdiye kadar hiç kimse başarıya ulaşmamıştır. Hitler\'i, Saddam\'ı, Esad\'ı iflah olmamıştır. Bu sistem de iflah olmayacaktır. Hazreti Ali\'nin bir sözü vardı. Der ki \'Zalimin sonu gelince, zulmü artar.\' Uzayda bir HDP\'li görseler ona bile düşmanlık yapacak duruma gelmiştir bu hükümet. Tüm bu baskı ve şiddete karşı halkımızla birlikte mücadele edeceğiz.\" CHP İlçe Başkanı Remzi Taylan, HDP Şanlıurfa İl Başkanı Ayşe Sürücü ve partililerin de katıldığı ve tek listeyle gidilen kongrede Ali Hançer yeniden başkanlığa seçildi.

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